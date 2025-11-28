Ηταν μια αυστηρή προειδοποίηση προς τους σκεπτικιστές δυτικούς διπλωμάτες που συγκεντρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Κίεβο για να ακούσουν την κυβέρνηση Τραμπ να παρουσιάζει το φιλικό προς τη Ρωσία ειρηνευτικό της σχέδιο για την Ουκρανία. Επί χρόνια η Μόσχα εκτοξεύει πυραύλους στην Ουκρανία, αλλά τώρα η Ρωσία κατασκευάζει αρκετούς πυραύλους ώστε να συσσωρεύσει ένα αυξανόμενο απόθεμα όπλων μεγάλου βεληνεκούς, δήλωσε στους συγκεντρωμένους διπλωμάτες ο Ντάνιελ Ντρίσκολ, υπουργός Στρατού των ΗΠΑ. Ηταν μια προτροπή, γράφουν οι «New York Times» προς τους Ευρωπαίους να επιταχύνουν τον εξοπλισμό τους. Οι προειδοποιήσεις φαίνεται ότι πιάνουν τόπο.

«Η Ευρώπη εξετάζει το αδιανόητο: να προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον της Ρωσίας» σημειώνει το Politico, μιλώντας με ευρωπαίους αξιωματούχους που αναζητούν τρόπους αντίδρασης στις διαρκείς παρενοχλήσεις με ρωσικά drones. Oι πιθανές «απαντήσεις» περιλαμβάνουν από κοινές κυβερνοεπιθέσεις κατά της Ρωσίας έως αιφνιδιαστικές στρατιωτικές ασκήσεις υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με διπλωμάτες της ΕΕ. «Οι Ρώσοι δοκιμάζουν συνεχώς τα όρια – ποια είναι η απάντηση, πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε;» τόνισε σε συνέντευξή της η λετονή υπουργός Εξωτερικών Μπάιμπα Μπράζε. Μια πιο «προληπτική απάντηση είναι απαραίτητη. Και δεν είναι τα λόγια που στέλνουν ένα μήνυμα – είναι τα έργα».

Για κάθε ενδεχόμενο

Την ώρα πάντως που οι ΗΠΑ προειδοποιούν τους Ευρωπαίους ότι η Μόσχα ενισχύει ταχύτατα το πυραυλικό της οπλοστάσιο, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες έτοιμος για «σοβαρές συνομιλίες», τονίζοντας πως δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στην Ευρώπη και χαρακτηρίζοντας μια τέτοια ιδέα «γελοία». Πρόσθεσε ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα τον επισκεφθεί στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα, διευκρινίζοντας ότι συμφωνεί πως το σχέδιο Τραμπ «σε γενικές γραμμές μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

Ωστόσο τα λόγια μπορεί να μη συνάδουν με τις πράξεις. Και η Ευρώπη ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, ιδιαίτερα μετά τα πολλαπλά περιστατικά με drones και τις πρόσφατες δολιοφθορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πολωνίας. «Συνολικά, η Ευρώπη και η Συμμαχία πρέπει να αναρωτηθούν για πόσο καιρό είμαστε διατεθειμένοι να ανεχόμαστε αυτό το είδος υβριδικού πολέμου και αν θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να γίνουμε πιο ενεργοί οι ίδιοι σε αυτόν τον τομέα» δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο γερμανός υπουργός Αμυνας Φλόριαν Χαν στο Welt TV. Οπως έγινε γνωστό, οι Γερμανοί προετοιμάζονται εδώ και καιρό για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία. Η «Wall Street Journal» αποκάλυψε χθες τη συνάντηση 12 ανώτερων γερμανών αξιωματικών σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Βερολίνο πριν από δυόμισι χρόνια προκειμένου να εργαστούν πάνω σε ένα μυστικό σχέδιο για πόλεμο με τη Ρωσία – κατέληξαν στην επιχείρηση «Σχέδιο Γερμανία» που τώρα έχει αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή. Το σχέδιο περιγράφει λεπτομερώς πώς έως και 800.000 γερμανικά, αμερικανικά και άλλα στρατεύματα του ΝΑΤΟ θα μεταφερθούν ανατολικά προς την πρώτη γραμμή. Χαρτογραφεί τα λιμάνια, τα ποτάμια, τους σιδηροδρόμους και τους δρόμους όπου θα ταξίδευαν και πώς θα εφοδιάζονταν και θα προστατεύονταν καθ’ οδόν. «Κοιτάξτε τον χάρτη», δήλωσε ο Τιμ Στούχτεϊ, επικεφαλής του ανεξάρτητου Ινστιτούτου Κοινωνίας και Ασφάλειας του Βρανδεμβούργου. Με τις Αλπεις να αποτελούν φυσικό φράγμα, τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να διασχίσουν τη Γερμανία σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία, πρόσθεσε, «ανεξάρτητα από το πού μπορεί να ξεκινήσει».

Η θολή γραμμή

Σε υψηλότερο επίπεδο, το σχέδιο είναι η πιο ξεκάθαρη εκδήλωση μέχρι σήμερα αυτού που οι συντάκτες του αποκαλούν προσέγγιση «όλης της κοινωνίας» στον πόλεμο. Αυτή η θολούρα της γραμμής μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα σηματοδοτεί την επιστροφή σε μια νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου, αλλά έχει ενημερωθεί για να λαμβάνει υπόψη νέες απειλές και εμπόδια – από την ετοιμόρροπη υποδομή της Γερμανίας έως την ανεπαρκή νομοθεσία και έναν μικρότερο στρατό – που δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή.

Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι αναμένουν πως η Ρωσία θα είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ το 2029. Αλλά μια σειρά από περιστατικά κατασκοπείας, επιθέσεις δολιοφθοράς και εισβολή στον εναέριο χώρο στην Ευρώπη, πολλά από τα οποία αποδίδονται στη Μόσχα από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες, υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να προετοιμάζεται να επιτεθεί νωρίτερα.

Οι αναλυτές, μάλιστα, πιστεύουν ότι μια πιθανή ανακωχή στην Ουκρανία θα μπορούσε να απελευθερώσει χρόνο και πόρους για τη Ρωσία ώστε να προετοιμάσει μια κίνηση εναντίον των μελών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.