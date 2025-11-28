«Παράθυρο» τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία άφησε χθες ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αποφασιστική πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση δεν πρέπει να αναμένεται σχετικά σύντομα. «Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε πως αυτή μπορεί να είναι η βάση για μελλοντικές συμφωνίες» δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Ρωσίας, σχολιάζοντας το σχέδιο των 19(;) σημείων στο οποίο φέρονται να έχουν καταλήξει ΗΠΑ και Ουκρανία και το οποίο είναι προφανώς σε γνώση του.

Ταυτόχρονα, πάντως, συνέχισε τη σκληρή στάση, καθώς απέκλεισε ουσιαστικά την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας με τη σημερινή ηγεσία του Κιέβου – δηλαδή με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το έκανε δε σπεύδοντας να τη χαρακτηρίσει «μη νόμιμη», με επιχείρημα πως δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές που θα επαναβεβαιώσουν τη λαϊκή εντολή – κάτι που, προφανώς, έχει στόχο να προκαλέσει ρωγμές στο εσωτερικό των Ουκρανών.

Ο ίδιος, επίσης, διεμήνυσε πως η χώρα του θα πετύχει τους στόχους της με κάθε τρόπο, ακόμα κι αν συνεχίσει τον πόλεμο όσο χρειαστεί. «Οι ουκρανικές δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν από τις περιοχές που κρατούν και τότε οι μάχες θα σταματήσουν. Εάν δεν φύγουν, θα τις διώξουμε με τη δύναμη των όπλων. Τελεία και παύλα» είπε. Οσο για την Ευρώπη, διέψευσε ότι έχει σχέδιο να της επιτεθεί – απειλώντας, παράλληλα, πως κάθε απόπειρα κατάσχεσης των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων θα τύχει αντιποίνων. Τέλος, εξέφρασε την έκπληξή του για τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος των ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, ισχυριζόμενος πως μπορεί να πλήξουν ανεπανόρθωτα τις διμερείς σχέσεις.

Μετά το τσουνάμι, η αναμονή

Για την ώρα, λοιπόν, τα πάντα μοιάζουν να είναι μετέωρα μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας, που σφραγίστηκε από το «Σχέδιο 28 Σημείων» του Τραμπ, την αντιπρόταση στην οποία κατέληξαν οι Ευρωπαίοι με τον Ζελένσκι και το διπλωματικό «σιμουλτανέ» σε Γενεύη και Αμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών. Κι αυτό διότι εδώ και δύο περίπου 24ωρα οι άμεσα ενδιαφερόμενες πλευρές επιδίδονται σε «παιχνίδι κέντρου» και καθυστερήσεις.

Με βάση όσα έχουν προηγηθεί, το λογικό είναι να αναμένεται μια νέα επίσκεψη του Ουίτκοφ, ενδεχομένως μαζί και με άλλους Αμερικανούς, στη Μόσχα, προκειμένου να καθοριστεί εάν και σε ποιον βαθμό το νέο σχέδιο ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει δηλώσει με σαφήνεια πως η επόμενη συνάντησή του με Πούτιν και Ζελένσκι θα γίνει μόνο όταν απομένουν λεπτομέρειες για τη συμφωνία. Αν και πολλές φορές είναι ο ίδιος που έχει διαψεύσει τον εαυτό του.

Τα πρόσωπα- κλειδιά

Για τις ΗΠΑ:

Στίβεν Γουίτοφ

Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών για λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ, με καθοριστικό ρόλο και στη Γάζα.

Τζάρεντ Κούσνερ

Ο «γαμπρός» έχει αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, του οποίου είναι παντού το μάτι και το αφτί.

Νταν Ντρίσκολ

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ αποτέλεσε την έκπληξη των τελευταίων ημερών, επωμιζόμενος μέρος του παζαριού με τους Ρώσους.

Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ διασφαλίζει τον επίσημο χαρακτήρα του παζαριού, χωρίς να το καθορίζει.

Για τη Ρωσία

Γίουρι Ουσάκοφ

Σύμβουλος του Πούτιν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής εδώ και πάνω από μία δεκαετία, θεωρείται «γκουρού» για την Αμερική.

Κίριλ Ντμιτρίεφ

Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών του Πούτιν, ειδικά στο Ουκρανικό, με γνώση της Δύσης και της οικονομικής πραγματικότητας.

Σεργκέι Λαβρόφ

Ο πολύπειρος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας δείχνει να μην έχει πλέον τον πρώτο λόγο, αλλά η θέση του είναι πάντα πολύτιμη.

Οι βασικοί σταθμοί

12 Φεβρουαρίου

Τρεις εβδομάδες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν – που αποτελεί και την πρώτη (επισήμως γνωστή) απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στους προέδρους ΗΠΑ και Ρωσίας μετά την εισβολή της δεύτερης στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Ο Τραμπ κάνει λόγο για έναρξη των διαπραγματεύσεων για τερματισμό του πολέμου.

18 Φεβρουαρίου

Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας, με επικεφαλής τους υπουργούς Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, συναντώνται στη Σαουδική Αραβία. Παρόντες είναι, επίσης, δύο πρόσωπα-κλειδιά: ο Στίβεν Ουίτκοφ από αμερικανικής πλευράς και ο Γιούρι Ουσάκοφ από ρωσικής, οι οποίοι έκτοτε πρωταγωνιστούν στις διμερείς διαπραγματεύσεις.

28 Φεβρουαρίου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο, όπου υφίσταται κυριολεκτικά «μπούλινγκ», σε δημόσια θέα, τόσο από τον Τραμπ όσο και από τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εκδιώκεται πρακτικά, ενώ του διαμηνύεται ότι θα μπορέσει να επιστρέψει μόνο όταν είναι «έτοιμος για ειρήνη». Ο Τραμπ απειλεί να διακόψει πλήρως τη ροή της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο – οι Ευρωπαίοι σπεύδουν να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Ζελένσκι.

26 Απριλίου

Ο Τραμπ εμφανίζεται απογοητευμένος με τον Πούτιν και τις απαιτήσεις του, όπως και με την άρνησή του να δεχθεί κατάπαυση του πυρός για 30 μέρες. Σε αυτό το φόντο, έχει τετ-α-τετ με τον Ζελένσκι στο Βατικανό, στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου, όπου σπάει ο πάγος. Τέσσερις μέρες αργότερα, υπογράφεται διμερής συμφωνία για τη συνεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας, με καθοριστικό τον ρόλο των αμερικανικών ομίλων.

11 Μαΐου

Ο Πούτιν προτείνει απευθείας διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, σε σχετικά χαμηλό επίπεδο εκπροσώπησης. Διεξάγονται τρεις γύροι ως τον Ιούλιο, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη λήξη του πολέμου.

28 Ιουλίου

Σε συνάντηση που έχει με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ δίνει τελεσίγραφο 10-12 ημερών στον Πούτιν προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία εκεχειρίας, απειλώντας τον με βαριές κυρώσεις σε αντίθετη περίπτωση – σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

6 Αυγούστου

Λίγα 24ωρα προτού εκπνεύσει το τελεσίγραφο, ο Ουίτκοφ επισκέπτεται το Κρεμλίνο και έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας, μεταφέροντάς του προφανώς τη νέα πρόταση του Τραμπ. Μία ημέρα νωρίτερα, έχει πραγματοποιηθεί τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Ζελένσκι.

15 Αυγούστου

Μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις, Τραμπ και Πούτιν συναντώνται στην αμερικανική στρατιωτική βάση του Ανκορατζ, στην Αλάσκα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στρώνει κόκκινο χαλί για τον ομόλογό του, ωστόσο η συνάντησή τους ολοκληρώνεται νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε ο προγραμματισμός, ένδειξη ότι δεν υπήρξε συμφωνία. «Την επόμενη φορά στη Μόσχα», του λέει ο Πούτιν στα αγγλικά.

18 Αυγούστου

Ο Ζελένσκι επιστρέφει στον Λευκό Οίκο, αυτή τη φορά χωρίς να φορά τη στρατιωτική του στολή, την οποία έχει αντικαταστήσει με ένα μαύρο σακάκι και πουκάμισο. Στο πλευρό του έχει την «αφρόκρεμα» των ευρωπαίων ηγετών – Φρ. Μερτς, Εμ. Μακρόν, Τζ. Μελόνι, Κ. Στάρμερ, Ούρ. φον ντερ Λάιεν και Φρ. Ρούτε (γ.γ. του ΝΑΤΟ) – που εγγυώνται ότι ο Τραμπ δεν θα του επιβάλει μια συμφωνία άνευ όρων.

16 Οκτωβρίου

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν, την ώρα που ο Ζελένσκι πετά προς την Ουάσιγκτον για να διαβεί εκ νέου την πόρτα του Λευκού Οίκου. Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας φέρεται ότι συμφωνούν σε μια δεύτερη κατά σειρά διά ζώσης συνάντησή τους, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη. Τελικώς, οι σχετικές διαρροές δεν επιβεβαιώνονται, με τον Τραμπ να αφήνει να εννοηθεί πως ο συνομιλητής του «ζητεί υπερβολικά πολλά». Ο Πούτιν, πάντως, τον συγχαίρει για την ειρήνευση στη Γάζα, ακολουθώντας τη συμβουλή που είχε δώσει ο Ουίτκοφ στον Ουσάκοφ δύο μέρες νωρίτερα, προκειμένου να τον… καλοπιάσει, όπως διέρρευσε αυτή την εβδομάδα.

Τέλος Οκτωβρίου

Συνάντηση στο Μαϊάμι στην οποία μετέχουν, από τη μία, ο Ουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και, από την άλλη, ο Κίριλ Ντιμίτριεφ, άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του Πούτιν, επικεφαλής του Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου της Ρωσίας και σπουδαγμένος στις ΗΠΑ. Ουίτκοφ και Ντιμίτριεφ είχαν συναντηθεί και στις 11 Απριλίου, στην Αγία Πετρούπολη.

20 Νοεμβρίου

Καθώς οργιάζουν οι φήμες για νέο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, έρχεται στη δημοσιότητα το «Σχέδιο 28 Σημείων» που φέρει τη σφραγίδα του Τραμπ και περιλαμβάνει σκληρούς όρους για το Κίεβο. Ζελένσκι και Ευρωπαίοι «πιάνονται στον ύπνο» και, παρότι συνειδητοποιούν γρήγορα ότι εάν γίνει αποδεκτό συνεπάγεται συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, το αποδέχονται ουσιαστικά ως βάση διαπραγμάτευσης – δεδομένης και της εικόνας στα πεδία των μαχών.

22 Νοεμβρίου

Σε συνεννόηση με τον Ζελένσκι, οι τρεις ισχυροί της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία) και η ΕΕ δίνουν στη δημοσιότητα τη δική τους αντιπρόταση που αποτελείται από 27 σημεία και περιλαμβάνει αναπροσαρμογές στα περισσότερα της αρχικής αμερικανικής.

23-25 Νοεμβρίου

Εντατικές διαπραγματεύσεις σε Γενεύη και Αμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή Ρούμπιο, Ουίτκοφ και Κούσνερ, Ευρωπαίων και Ουκρανών. Αμερικανική και ουκρανική αντιπροσωπεία φέρεται ότι καταλήγουν τελικώς σε μία πρόταση 19 σημείων, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας, ωστόσο, παραμένει άγνωστο – με τον Τραμπ να δηλώνει πως απομένουν μερικές «ευαίσθητες λεπτομέρειες». Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, αναλαμβάνει να τη μεταφέρει στους Ρώσους, με τους οποίους συναντάται.