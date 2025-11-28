Ακριβώς 115,7 χιλιόμετρα καταγεγραμμένα στο κοντέρ: 6,7 περισσότερα από τη Βασίλισσα. Και 18 τελικές εκτελεσμένες, τρεις παραπάνω από την καλύτερη επιθετική γραμμή του πλανήτη, εκείνη του Κιλιάν Εμπαπέ και του Βινίσιους! Αν προσθέσεις τρία γκολ, δύο comeback, τέσσερις διαφορετικούς ποδοσφαιριστές με τραυματισμό, και μια σειρά από μεγάλες ευκαιρίες ως το φινάλε για μια ισοφάριση που θα έμενε στην ιστορία, έχεις μπροστά σου το ερυθρόλευκο άλμπουμ με τις αναμνήσεις από το αντάμωμα με τη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης. Τις αναμνήσεις από ένα ακόμη «αν…» που στοιχίζεται πλάι στα προηγούμενα του Ολυμπιακού σε αυτό το league phase ταξίδι του Champions League.

Τον αδικούν οι δύο βαθμοί σε πέντε ματς τον νταμπλούχο. Το έλεγε στο φινάλε και ο Τσάμπι Αλόνσο στον καλό του φίλο – από την εποχή που ήταν συμπαίκτες στη Σοσιεδάδ – Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Αδικεί το ποδόσφαιρό του, τη συνέπεια και την προσπάθειά του. Ακόμη και τα… κότσια να προσπαθεί να καβαλήσει το κύμα και να παίξει στον ρυθμό τους αντιπάλους όπως η Αρσεναλ, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν αναιρεί όμως δύο πράγματα. Το από καρδιάς χειροκρότημα του κόσμου για μια ακόμη φορά στον επίλογο. Και εκείνη την αίσθηση πως όσο και αν στριμώχτηκαν τα πράγματα – θέλει μάλλον 9 βαθμούς με Καϊράτ εκτός, Λεβερκούζεν εντός, Αγιαξ εκτός για να έχει ουσιαστικές ελπίδες πρόκρισης στα νοκάουτ – το ποδόσφαιρο που αποδίδει μπορεί να κρατά και αυτή την πόρτα ανοιχτή. Δεν γίνεται συνέχεια οι λεπτομέρειες να του γυρνούν την πλάτη. Να γίνονται διαρκώς τα ίσια… ανάποδα.

Οι αριθμοί

Ετρεξε μόνος του ο Χρήστος Μουζακίτης -μετρημένος από την στατιστική της UEFA – 12.400 κοιτάζοντας στα μάτια το τρίγωνο Τσουαμενί – Καμαβινγκά – Βαλβέρδε με τη χρηματιστηριακή αξία των 255 εκατ. ευρώ βάζοντας τον Τσάμπι Αλόνσο στον πειρασμό να επιβεβαιώσει πως «τον παρακολουθούμε» σε μια ατάκα που μοιάζει ανατριχιαστική, για ένα παιδί που πριν από ενάμιση χρόνο έπαιζε ακόμη στην ομάδα Νέων του Ολυμπιακού. Μπήκε αντί του τραυματία Ντάνι Γκαρθία ο Σαντιάγκο Εσε στο ημίχρονο και έτρεξε 6,5 χιλιόμετρα σε μισό παιχνίδι. Εφτασε στα 11,5 ο ασταμάτητος Ζέλσον Μαρτίνς όταν ο Κιλιάν Εμπαπέ (8,3 χλμ.) ή ο Βινίσιους (9,8 χλμ.) δεν πέρασαν τα 10. Κατάθεση ψυχής. Πώς να έχει παράπονο ο Μέντι;

«Θέλω να σας πω μπράβο για την προσπάθεια. Μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και είναι κρίμα που δεν τα καταφέραμε, αλλά έτσι είναι όταν αντιμετωπίζεις τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να είμαστε όλοι στο 100% και κάποιες φορές ακόμη και αυτό δεν φτάνει. Μπορούσαμε και έπρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα το διάστημα μετά το πρώτο γκολ που πετύχαμε. Ακόμη και μετά το 1-1, αν είχαμε καθαρό μυαλό και καλύτερη αντίδραση, ίσως ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά είμαι χαρούμενος γιατί αντιδράσαμε καλά. Απαντήσαμε στα γκολ που δεχθήκαμε και δείξαμε χαρακτήρα και δύναμη πνευματική, παρά το κακό διάστημα» είπε ο Βάσκος χθες στον Ρέντη στην καθιερωμένη ομιλία της επόμενης ημέρας. Και αλήθεια δεν είχε παράπονο βλέποντας ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών που πραγματικά δοκίμασε τα όριά του.

«Αυτό που μπορούσαμε…»

Το είπε άλλωστε και στη συνέντευξη Τύπου μπροστά από τα ανοιχτά μικρόφωνα: «Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ήταν να ζητούσαμε από τους παίκτες να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Και τον έδωσαν» υποστήριξε θέλοντας να εξηγήσει το 3 της παραγωγής αλλά και δίχως να ξεχάσει πως «είναι καλύτεροι από εμάς» για να εξηγήσει και την ήττα. Συμπλήρωσε 21 μήνες ο Μέντι στην Ελλάδα. Και αντιλαμβάνεσαι πως ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών μπορεί να ξεπερνά τον εαυτό του και να στέκεται με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα στο επίπεδο που απαιτεί η περίσταση, ακόμη και αν το σενάριο της νύχτας απαιτεί τον Ροντινέι λίγο πριν απ’ τα 34 κεριά στην τούρτα να πρέπει να σταματήσει τον Βίνι.