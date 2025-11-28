«Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, καλωσορίζει τη Ραλλία Χρηστίδου σε αυτό το νέο καθήκον, τονίζοντας την ανάγκη για ανθρώπους που συνδυάζουν γνώση, εντιμότητα και αυθεντικό ενδιαφέρον για το δημόσιο συμφέρον». Ετσι ανακοινώθηκε ότι αναλαμβάνει διευθύντρια του γραφείου του (για την ιστορία, πρώτα αναφέρεται στο δελτίο Τύπου πως «η παρελθούσα καλλιτεχνική της δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από συνέπεια, εργατικότητα, ακεραιότητα και πολυσχιδή δημιουργικότητα»). Αμα έχεις γνώσεις μάνατζμεντ, προσλαμβάνεις πάντα τον κατάλληλο άνθρωπο για τη θέση.

Μικρόφωνο

Χθες ήταν η σειρά της Μαρίας Συρεγγέλα να τσακωθεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφού η δεύτερη (που εμφανίστηκε με δίωρη καθυστέρηση στην αίθουσα) είπε στην πρώτη ότι κλείνει το μικρόφωνο μόνο σ’ αυτή και δεν της δίνει τον λόγο, εκείνη την κατηγόρησε πως κάνει μπούλινγκ σε όλους. Ακούστηκαν κι άλλα ωραία αλλά θα μείνω στο προφανές συμπέρασμα του καβγά: η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είναι η μοναδική που μπορεί να φλυαρεί και φιμωμένη.

Κουμπαριά

Μένω στην Εξεταστική, όπου η Ευαγγελία Λιακούλη κλήθηκε να υπερασπιστεί τον αρχηγό της, ο οποίος επιμένει ότι ο «Φραπές» είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού. Το επιχείρημά της ήταν ότι εφόσον ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει τον αδελφό του Γιώργου Ξυλούρη, Μανώλη, οι δύο οικογένειες έχουν κουμπαριά. Δεν ξέρω πόσο έχουν εμβαθύνει στα κρητικά έθιμα στο ΠΑΣΟΚ. Ομως, δεν πρόκειται και για περίπτωση συντεκνοκουμπάρου – έτσι αποκαλείται πια στη Μεγαλόνησο αυτός που παντρεύει το ζευγάρι και βαφτίζει και το παιδί του.

Διάθεση

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος εξήγησε ότι η ΝΔ εργάζεται για την αυτοδυναμία της αλλά «με την πολιτική γεωγραφία που υπάρχει τώρα, πιο κοντά σε μια πιθανή συνεργασία είναι το ΠΑΣΟΚ», ενώ απέκλεισε μετεκλογική συμπόρευση με τον Βελόπουλο ή τη Λατινοπούλου. Γιατί ούτε εκείνοι έχουν διάθεση να συνεργαστούν με το πρώτο κόμμα, όπως υπογράμμισε. Πάντως, ούτε η πλειονότητα του Κινήματος δείχνει πρόθυμη να συμμαχήσει ξανά μαζί του. Τι κι αν οι νεοδημοκράτες άρχισαν τα καλά λόγια για την «πιο υπεύθυνη ηγεσία» που είχε το ΠΑΣΟΚ επί συγκυβέρνησής τους;