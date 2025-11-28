Το τελευταίο χρονικό διάστημα βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις του αστυνομικού δελτίου. Η πρόσφατη βεντέτα στην Κρήτη, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και 10 τραυματίες, όπου έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες, είναι η κορυφή του παγόβουνου μιας παραβατικότητας που συνεχώς μεγαλώνει.

Ακολουθεί μικρή σταχυολόγηση από την ειδησεογραφία των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ σε αστυνομικούς στα Εξάρχεια.

Το κέντρο της Θεσσαλονίκης μετατράπηκε σε σκηνικό έντασης μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο, καθώς σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια με ρίψεις μολότοφ.

Στο Ηράκλειο, ανακατάληψη του κτιρίου του «Ευαγγελισμού» μία ημέρα μετά την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης.

Για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατηγορείται 72χρονος προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο.

Στη Λοκρίδα Φθιώτιδας, νεκροί δύο νεαροί έπειτα από σφοδρή σύγκρουση σε δέντρο.

Στο Ηράκλειο, πυρκαγιά στον Μασταμπά με νεκρούς μητέρα και γιο. Τη φωτιά φέρεται να έβαλε ο άλλος γιος.

Ηθοποιός καταγγέλλει ότι σκηνοθέτης βίασε την αδελφή της.

Οδηγός εκτός ελέγχου μετατρέπει σε αρένα την Αττική Οδό.

Στη Χαλκίδα, νεαρός νεκρός σε συμπλοκή για οπαδικά, δύο τραυματίες και πέντε συλλήψεις.

Στη Ρόδο, 72χρονη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης. Της άρπαξαν χρυσαφικά και χρήματα.

Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και τραυμάτισε τον γιο της.

Στον εισαγγελέα γνωστός τενόρος, για ενδοοικογενειακή βία. Κατηγορείται ότι χτύπησε τον γιο του.

Στα Σκούρτα Βοιωτίας, βρέθηκε απανθρακωμένος άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο. Ηταν δεμένος με χειροπέδες.

Στη Βέροια, δίωξη σε δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα για το αιματηρό επεισόδιο στο φράγμα του Αλιάκμονα.

Σαρανταπεντάρης πήγε να ληστέψει ένα νεαρό ζευγάρι και πυροβόλησε με την καραμπίνα του. Στην Αχαΐα, μαθητής κατέρρευσε στο σχολείο έπειτα από χρήση ναρκωτικών.

Στην Πάτρα, σύλληψη εκπαιδευτικού για πορνογραφία ανηλίκων.

Στον Αγιο Παντελεήμονα, δολοφονία 31χρονου Ουκρανού.

Δύσκολο θα ήταν να πιστέψει κανείς ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Αντίθετα, μοιάζει να ευσταθεί η άποψη ότι αυτά τα περιστατικά, όπως και άλλα πολλά, σηματοδοτούν ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα.

Μας δείχνουν ότι η ελληνική κοινωνία νοσεί. Ο κοινωνικός ιστός έχει διαρραγεί.

Είμαστε μια κοινωνία, σύμφωνα με πολλές σφυγμομετρήσεις, που βιώνει κρίση αξιών, κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της Alco, 8 στους 10 βλέπουν κρίση θεσμών, ενώ το ποσοστό της «γκρίζας ζώνης» είναι πλέον 21,5%.

Αυτή η κοινωνική κρίση δημιουργεί τον προνομιακό βιότοπο για την ευδοκίμηση λαϊκιστών πολιτικών, που δεν διστάζουν να ενώνουν τη φωνή τους με εξτρεμιστικές θέσεις και απόψεις. Το πολιτικό σκηνικό αποσαθρώνεται και το κομματικό σύστημα βαλκανιοποιείται.

Το κοινωνικό πρόβλημα μετασχηματίζεται σε πολιτικό.

Μπροστά στις τεράστιες προκλήσεις μιας νέας εποχής, η χώρα περί άλλα τυρβάζει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε και πάλι στο χείλος του γκρεμού, όπως το 2015.

O Πέτρος Παπασαραντόπουλος είναι διδάκτωρ Βαλκανικών Σπουδών, εκδότης και συγγραφέας