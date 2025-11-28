Πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν ως το τέλος του 2025 στους αγρότες. Αυτό δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας από κοινού με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών των αγροτών και το νέο σύστημα πληρωμών, την ίδια ώρα που οι εκείνοι ετοιμάζονται για μαζικές κινητοποιήσεις.

Οπως είπε, από σήμερα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές και αναμένεται να καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 3,3 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους, έναντι 2,7 δισ. ευρώ το 2024. Μάλιστα μέχρι τις 26 Νοεμβρίου είχαν καταβληθεί 1,977 δισ. ευρώ, ενώ 538 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν τις επόμενες ημέρες και έως το τέλος του έτους επιπλέον 1,022 δισ. ευρώ. Συνολικά στους αγρότες για το 2025 θα δοθούν 3,7 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το υπουργείο Οικονομικών, είπε ο Χατζηδάκης.

Το ποσό που καταβάλλεται είναι το 75% σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο, όπως τόνισε, στο τέλος θα είναι ίδιο με το περσινό, καθώς θα καταβληθεί με διαφορετικό τρόπο και «τα χρήματα που θα περισσέψουν θα ανακατανεμηθούν υπέρ των ειλικρινών δηλώσεων».

Ανέφερε ακόμα πως ξεκίνησε εδώ και μήνες ένας αγώνας δρόμου καθώς η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την ουσιαστική μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και τόνισε πως πλέον θα υπάρχει ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων, σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε να μην υπάρχουν νέες εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα. Στο νέο σύστημα οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου.

Μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος από το 2026 θα υπάρχει ένα υβριδικό μεταβατικό σύστημα πληρωμών και ελέγχων για το 2025 που προβλέπει: την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για τα αγροτεμάχια και του ΚΑΕΚ για μικρά αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, για τον υπολογισμό των αγροτικών εκτάσεων και για την αντιμετώπιση των φαινομένων των εικονικών μισθωτηρίων και των καταπατήσεων. Επίσης υπολογισμό του ζωικού κεφαλαίου, με βάση αντικειμενικά στοιχεία, όπως τα τιμολόγια πώλησης γάλακτος, κρέατος, καθώς και αγορών ζωοτροφών. Τα στοιχεία αυτά θα αντλούνται από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, από το MyData και τις δηλώσεις Ε3. Αναφορικά με τους βοσκοτόπους δεν θα μπορεί κανείς πλέον να ενεργοποιεί δικαιώματα σε βοσκοτόπους που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μαντρί του.

Τα στοιχεία των πληρωμών

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε πως η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα συντελεστεί ως το τέλος του έτους και πως οι έλεγχοι θα είναι περισσότεροι και πιο αποτελεσματικοί. Παρουσιάζοντας στοιχεία των πληρωμών ανέφερε ότι «οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί είναι 608.246, οι δικαιούχοι 471.883, η προκαταβολή 363 εκατ. ευρώ και θα δοθούν 98 εκατ. σε 87.753 κτηνοτρόφους, και 265 εκατ. σε 211.030 ΑΦΜ. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι δηλωμένα 5.986.180 αγροτεμάχια και από αυτά εξαιρούνται 697.280.

Για τα χορτολίβαδα είπε ότι τα δηλωθέντα είναι 212.117 και εξαιρούνται 195.900. «Θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση μετά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης , η συμπληρωματική κατανομή για 13.421 κτηνοτρόφους που θίγονται» είπε και πρόσθεσε πως η κατανομή αυτή θα γίνει βάσει των τιμολογίων του γάλακτος και του κρέατος που πούλησαν καθώς και των ζωοτροφών που αγόρασαν, έτσι ώστε οι πραγματικοί παραγωγοί που θίγονται να έχουν ισότιμη μεταχείριση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.