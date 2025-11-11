Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας συνέλαβε τον διευθυντή του κρατικού Οργανισμού Πληρωμών Εθνικών και Κοινοτικών Ενισχύσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη, Ιλία Στοΐλεφ, με την κατηγορία του χρηματισμού, προκειμένου να εγκρίνει παράνομα χρηματοδότηση σε γεωργική επιχείρηση.

Ο Στοΐλεφ, στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, φέρεται να είχε συμφωνήσει με πρώην υπουργό να λάβει 50.000 ευρώ για την έγκριση κοινοτικής επιχορήγησης σε επιχείρηση που ανήκει στον δεύτερο. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IPA/IPARD, το οποίο στηρίζει δράσεις αγροτικής ανάπτυξης σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού συνελήφθη κατά την παραλαβή 400 ευρώ, τα οποία θεωρούνται «προκαταβολή» του συνολικού ποσού. Για την ίδια υπόθεση κρατούνται ακόμη τέσσερα άτομα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν προφυλακιστεί.

Οι ενισχύσεις του συγκεκριμένου προγράμματος αφορούν κυρίως αγρότες, κτηνοτρόφους, επενδυτές του αγροτικού τομέα και μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγροτική παραγωγή.

Αναστολή χρηματοδοτήσεων και πολιτικές αντιδράσεις

Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστολή όλων των χρηματοδοτήσεων από κοινοτικά κονδύλια προς τους δικαιούχους του ευρωπαϊκού προγράμματος, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι δήλωσε ότι η απόφαση κρίθηκε αναγκαία για να ελεγχθούν πιθανές παρανομίες, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι παρόμοιες πρακτικές έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν.

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εκτεταμένη διαφθορά», προειδοποιώντας ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών κονδυλίων. Το κόμμα υποστήριξε ότι η αναστολή των χρηματοδοτήσεων αποφασίστηκε στην ουσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από την κυβέρνηση, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση του υπουργού Γεωργίας.

Απαντώντας, ο Μίτσκοσκι τόνισε ότι η ΕΕ δεν έχει μπλοκάρει τα κονδύλια για τον αγροτικό τομέα, επισημαίνοντας πως η προσωρινή αναστολή ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα χαιρετίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της χώρας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των οικονομικών της συμφερόντων.

Διπλωματικές πηγές δεν απέκλεισαν την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στην έρευνα. Εάν διαπιστωθούν παρατυπίες στη διάθεση των κοινοτικών πόρων, η Βόρεια Μακεδονία ενδέχεται να υποχρεωθεί να επιστρέψει τα ποσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.