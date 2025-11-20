Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το Σχέδιο Δράσης της ελληνικής κυβέρνησης για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο OPEN.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η έγκριση αυτή ήταν αναμενόμενη, παρά τις αμφισβητήσεις που είχαν διατυπωθεί. Όπως είπε, «Θα πάρει δυο μήνες», έγραφαν διάφοροι, «Πώς θα πληρώσετε, αν δεν έχετε πάρει επίσημη έγκριση;». Σύμφωνα με τον ίδιο, πλέον υπάρχει η συναίνεση της Κομισιόν για τις αλλαγές που έγιναν, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που είχαν προκύψει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει ότι, χωρίς την επίσημη έγκρισή της, η Ελλάδα θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμα ή αναστολή πληρωμών. «Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Αναφορικά με τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων έως το τέλος του έτους, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι σε περίπου δέκα ημέρες θα πραγματοποιηθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ύψους 70%, όπως κάθε χρόνο. Στη συνέχεια, μετά τους απαραίτητους ελέγχους, θα καταβληθεί και το υπόλοιπο 30%, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

Παράλληλα, λίγο μετά την προκαταβολή θα πληρωθεί και το λεγόμενο Μέτρο 23, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι πληρωμές των μικρότερων προγραμμάτων που είχαν καθυστερήσει. Σημαντικά ποσά θα διατεθούν επίσης μέσω του Πυλώνα 2 της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για προγράμματα αναδιάρθρωσης του αγροτικού τομέα.

Ανακατανομή υπέρ των έντιμων αγροτών

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι μετά την καταβολή της βασικής ενίσχυσης θα υπάρξει ανακατανομή των πόρων που θα περισσέψουν προς τους έντιμους αγρότες. «Τον καινούργιο χρόνο θα καταβληθεί η λεγόμενη συνδεδεμένη ενίσχυση. Θα πληρωθούν, επίσης, οι αγρότες μας για τα οικολογικά σχήματα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα ενδέχεται να αφήσει αδιάθετα κονδύλια, καθώς θα αποδειχθεί ότι κάποιοι δήλωναν υπερβολική παραγωγή. «Τα λεφτά που θα περισσέψουν δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες. Θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά στους έντιμους αγρότες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η διαδικασία αυτή έχει και έντονο κοινωνικό πρόσημο.

Για το λιμάνι της Ελευσίνας

Αναφερόμενος στο λιμάνι της Ελευσίνας, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απορρίπτει ευκαιρίες ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να τηρεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις. «Το λιμάνι του Πειραιά, όπως και όλα τα υπόλοιπα λιμάνια, θα συνεχίσουν να λειτουργούν με βάση το ευρωπαϊκό και το εθνικό πλαίσιο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο λιμάνια μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Ο Πειραιάς αναπτύσσεται σημαντικά από το 2008, ιδιαίτερα στον τομέα των containers, ενώ η Ελευσίνα θα μπορούσε να εξειδικευθεί στα πλοία χύδην φορτίου (bulk carriers).

Πολιτικός στόχος η αυτοδυναμία

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Αν και κάποιοι θεωρούν δύσκολη την επίτευξή της, υπενθύμισε ότι αντίστοιχες αμφιβολίες υπήρχαν και πριν τις προηγούμενες εκλογές. «Πιστεύουμε στις σταθερές κυβερνήσεις. Το έχει δείξει και το πρόσφατο παρελθόν ότι η Ελλάδα χρειάζεται αυτοδύναμες κυβερνήσεις», ανέφερε.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο συνεργασιών, πρόσθεσε πως «αν η συνεργασία με άλλα κόμματα καταστεί αναγκαία, δεν θα είμαστε εμείς που θα περιφρονήσουμε τη βούληση του ελληνικού λαού». Ωστόσο, υπενθύμισε ότι στις προηγούμενες εκλογές τα υπόλοιπα κόμματα δεν επιδίωξαν συνεργασία, κάτι που απέδειξε, όπως είπε, ότι το σύστημα της απλής αναλογικής δεν μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη.

«Η Ελλάδα, όμως, στο τέλος της ημέρας χρειάζεται σταθερότητα», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.