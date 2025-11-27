Με την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2023 άρχισε ουσιαστικά και η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές. Μένει να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τις ημερομηνίες που θα στηθούν οι κάλπες.

Η φράση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι θα περάσει τις γιορτές στο Μέτσοβο, με την… υποσημείωση ότι «στο βουνό παίρνονται οι αποφάσεις – και έχουμε αποφάσεις να πάρουμε», συνδυάστηκε με τον γρίφο των εκλογών. Παρά ταύτα, φρόντισε να υπενθυμίσει ότι υπάρχουν ακόμα αρκετές κυβερνητικές εκκρεμότητες. «Να ξεκουραστείτε γιατί το επόμενο διάστημα μας περιμένει πολλή κοινοβουλευτική δουλειά», είπε στους δημοσιογράφους εμφανώς ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της μάχης του προϋπολογισμού (επί συνόλου 299 ψηφισάντων η κυβερνητική πλειοψηφία βγήκε αλώβητη με 156 «ναι» έναντι 143 «όχι» – απών ήταν ο ανεξάρτητος Πάτσης -, με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίζει τις αμυντικές δαπάνες προκαλώντας το κυβερνητικό σχόλιο ότι «είστε εθνική εξαίρεση»).

Το προεκλογικό αφήγημα της ΝΔ

Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε ρητά σε εξάντληση της τετραετίας, όπως συνήθιζε στο παρελθόν να επισημαίνει στις διαρκείς προτροπές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα για εκλογές, ενώ και αυτή τη φορά έθεσε το θέμα. «Δεν γνωρίζω αν έχετε αποφασίσει να προκηρύξετε εκλογές. Το εύχομαι όμως, θα είναι μια διέξοδος η λαϊκή ετυμηγορία.

Η δημοκρατία να δώσει τη λύση», του είπε, με τον Μητσοτάκη να αντιπαραβάλλει την «απειλή της ακυβερνησίας» και την «παγίδα της αναταραχής που καραδοκεί πίσω από την απλή αναλογική», θέτοντας το πλαίσιο των εκλογικών στοχεύσεών του οι οποίες είναι: στις πρώτες κάλπες (της απλής αναλογικής) «να ορίσουν οι πολίτες την κυβέρνηση που θέλουν» και στις δεύτερες «να την κάνουν ακόμα πιο ισχυρή και ακόμα πιο αποτελεσματική», όπως είπε, δίνοντας το περίγραμμα του προεκλογικού αφηγήματος της ΝΔ: «Η ψήφος τους δεν μπορεί να είναι παρά μία και σταθερή δικαιώνοντας τη θέση ότι το σκάφος της Ελλάδας – ειδικά σε αυτή την αβεβαιότητα – χρειάζεται σωστή πυξίδα, σταθερό τιμόνι και δοκιμασμένο σε κρίσεις και έμπειρο πλήρωμα».

Οι εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών

Στα πηγαδάκια των βουλευτών το ζήτημα της ημερομηνίας των εκλογών κυριαρχούσε. Ακόμα και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους ότι «μετά τον Ιανουάριο οι κάλπες δεν θεωρούνται πρόωρες». Στον προεκλογικό καμβά τα θέματα της οικονομίας είχαν κυρίαρχη θέση στις τοποθετήσεις και των δύο πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι απέφυγαν την ακραία αντιπαράθεση με φόντο τις παρακολουθήσεις, υποδηλώνοντας την πεποίθηση ότι οι επικείμενες εκλογές θα κριθούν πρωτίστως στο πεδίο των μεγάλων προβλημάτων της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης κ.λπ. «Στη χώρα σήμερα συντελείται η σκληρότερη και πιο άδικη αναδιανομή εισοδήματος λεηλατώντας τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους», είπε ο Τσίπρας, ο οποίος έριξε το βάρος της ομιλίας του στην οικονομία, σε μια προσπάθεια να αναδείξει ένα προγραμματικό και ρεαλιστικό προφίλ.

«Δεν είμαστε εδώ για να υποσχεθούμε ότι θα κάνουμε θαύματα. Ενα θαύμα μόνο θα υποσχεθούμε: ότι σε αυτόν τον τόπο θα επιστρέψει η δικαιοσύνη», ανέφερε. Ο Μητσοτάκης «έπαιξε» στο προνομιακό πεδίο των εξαγγελιών με αιχμή το μέτρο κάλυψης του 10% των αγορών των νοικοκυριών από τον Φεβρουάριο και για έξι μήνες, σε μια κατεύθυνση να ωφεληθούν μεσαία τάξη και ευάλωτοι, μέτρο που υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό οι γαλάζιοι βουλευτές, όπως και τη στρατηγική δέσμευση της επόμενης τετραετίας, εφόσον η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές, για σύγκλιση των αμοιβών στη χώρα μας με εκείνες της ΕΕ.

«Μπορεί ο προϋπολογισμός να είναι ο τέταρτος της θητείας μας, όμως, εφόσον οι πολίτες μάς εμπιστευθούν, δεν θα είναι ο τελευταίος της κυβέρνησής μας», τόνισε ο Μητσοτάκης, με τον Τσίπρα να αντιπροβάλλει ως «το μόνο ελπιδοφόρο μήνυμα» το ότι ο προϋπολογισμός αυτός «είναι ο τελευταίος της κυβέρνησης» και ότι «δεν θα προλάβει να υλοποιηθεί», καθώς από τις εκλογές θα προκύψει «μια νέα προοδευτική πλειοψηφία που θα αναλάβει να τον αναθεωρήσει και να κατανείμει τα βάρη δίκαια».

Αιχμές κατά Ανδρουλάκη

Οσον αφορά το Qatargate, ο Μητσοτάκης δεν απέφυγε να βάλει στο στόχαστρο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη: «Πώς εξηγείται ότι αποκαλέσατε δούρειο ίππο της ΝΔ ένα δικό σας στέλεχος; Τώρα καταλάβατε ότι είναι δούρειος ίππος;», διερωτήθηκε στηλιτεύοντας τις θέσεις του Ανδρουλάκη. «Ξεκινήσατε με το “αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ”, μετά στο “ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης” και τώρα “η ΝΔ στην αντιπολίτευση”. Και εσείς σε ρόλο ενός σοσιαλ-Καμμένου! Ετσι φαντάζεστε τον ρόλο σας;», είπε, προκαλώντας αντιδράσεις από την πράσινη πτέρυγα.