Σεράφειο. Πειραιώς. Χθες νωρίς το βράδυ. Παρά τη βροχή και το τράφικ της Αθήνας, οι κεντροαριστεροί είναι επίμονοι στις διεργασίες τους. Τα πηγαδάκια είχαν από νωρίς σχηματιστεί. Θέμα συνάντησης ήταν η εκδήλωση «COP30: Η επόμενη ημέρα». Διοργανωτής ο πολιτικός φορέας Κόσμος του Πέτρου Κόκκαλη. Προφανώς και το περιεχόμενο και η ύλη της βραδιάς είχαν κλιματικό πρόσημο. Εγινε δε στον απόηχο της φετινής COP που όλοι συνομολογούσαν πως ήταν μία νίκη των σκεπτικιστών της κλιματικής αλλαγής. Οταν όμως μαζεύονται κεντροαριστεροί σε αυτή τη συγκυρία, τα θέματα δεν είναι μόνο πράσινα. Σε μια εβδομάδα δε που το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» έχει ανοίξει τη συζήτηση, έχει πυροδοτήσει το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, έχει ανακατέψει φίλους και πρώην συντρόφους.

Για άλλους, χθες, ατύπως το βιβλίο προωθεί μια διεργασία. Για άλλους πιο κεντρογενείς απλώς συμβάλλει εν κινήσει σε μια πολυδιάσπαση. Αυτά όμως συνήφθησαν ανεπίσημα. Στο κέντρο ζυμώσεων. Οχι όμως από το χθεσινό πάνελ. Εχουν ωστόσο τη σημασία τους. Μια γνώμη που καταγράφεται από μετριοπαθείς κεντροαριστερούς είναι πως οι διεργασίες σαν τη χθεσινή άργησαν. Και δεν θα άφηναν χώρο στην απαξία του όλου χώρου. Κι επειδή στην εκδήλωση συμμετείχαν ενσώματα δύο πολιτικοί κοινοβουλευτικοί αρχηγοί, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα και ο δήμαρχος Αθήνας Χάρης Δούκας ήταν επίσης στο πάνελ, όλοι αναζητούσαν και κάτω από τις γραμμές τα μηνύματα του ρευστού χώρου.

Διεργασίες γίνονται. Κι όπως έλεγε κορυφαίο στέλεχος του χώρου χθες:

«Πρέπει να λιώσουν οι πάγοι μεταξύ μας». Περιβαλλοντικά, θα επιθυμούσε το αντίθετο χθες η σύνθεση των μετεχόντων. Πολιτικά, όχι. Τουλάχιστον ένα μέρος της χθεσινής σύνθεσης. Φαίνεται πως εδώ και καιρό και ίσως με επιταχυντή το αίνιγμα Τσίπρα έχουν αναπτυχθεί θερμοκρασίες και μία καλή χημεία στον ενδιάμεσο χώρο. Και χθες συνυπήρξαν, εξάλλου, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (Γεροβασίλη, Ζαχαριάδης, Παππάς, Καλπάκης, Θεοχαρόπουλος, Ξενογιαννακοπούλου, Καλαματιανός, Δούρου κ.ά.), της Νέας Αριστεράς, των Οικολόγων, του φορέα Κόσμος, αυτοδιοικητικοί – πλην Δούκα εδώ ήταν ο δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης αλλά και ο πρώην δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας –, της Λούκας Κατσέλη που είναι στο κέντρο των συζητήσεων, αλλά και ένα μέρος της κοινωνίας των πολιτών που έχει μια αγωνία για τα θέματα.

Μηνύματα συμπορεύσεων

Ανάμεσά τους ο πρώην πρόεδρος του ΣτΕ Κώστας Μενουδάκος. Και οι συνταγματολόγοι Ξενοφώντας Κοντιάδης και Γιώργος Σωτηρέλης. Χθες στο Σεράφειο, και η κοινή άφιξη Φάμελλου και Δούκα είχε τη σημειολογία της. Και οι έστω προσεκτικές συζητήσεις μεταξύ εκείνου του μέρους της Νέας Αριστεράς που σήμερα αντιλαμβάνεται τα στοιχήματα με όρους μετώπου (Σία Αναγνωστοπούλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Νίκος Μπίστης, Γιώργος Σταθάκης) και των πρώην συντρόφων τους στον ΣΥΡΙΖΑ.

Και πέραν των συμπερασμάτων για τη φετινή COP30 – οι ομιλητές έστειλαν μηνύματα κλιματικού κατεπείγοντος – υπήρξαν και μηνύματα συμπορεύσεων. Εστω επιμέρους δράσεων. Εδώ χθες επιπροσθέτως δεν ένωνε τους παρισταμένους μόνον η πολεμική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, π.χ. για την απουσία του έλληνα Πρωθυπουργού από τη φετινή COP30, αλλά και η ανάγκη συμπλεύσεων. Ο Δούκας είπε για ανάγκη κοινού κλιματικού σχεδίου. Ο Φάμελλος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα μιλώντας και για όμορφη συνάντηση και για ανάγκη διαλόγου, αλλά και για την ανάγκη προοδευτικής κυβέρνησης από τις επόμενες κάλπες. Κάλεσε δε τη Νέα Αριστερά και άλλες δυνάμεις να πάρουν κοινή πρωτοβουλία εντός Βουλής για αποτίμηση της COP30. «Ο κατακερματισμός», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «ευνοεί τη δεξιά πολιτική».