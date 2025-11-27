Τίτλοι τέλους για το πρόγραμμα των νέων φρεγατών της κλάσης Constellation φαίνεται ότι ρίχνει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Το τυπικό τέλος των συγκεκριμένων φρεγατών που παρουσίαζαν αρκετές παλινωδίες ήρθε με μια ανακοίνωση του αμερικανού υπουργού του Ναυτικού, Τζον Φέλαν, ο οποίος σε αυστηρό ύφος σχολίασε: «Από την πρώτη κιόλας μέρα το ξεκαθάρισα: Δεν θα ξοδέψω ούτε ένα δολάριο αν δεν ενισχύσει την ετοιμότητα ή την ικανότητά μας να νικήσουμε. Για να τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση, αναδιαμορφώνουμε τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε και παρατάσσουμε τον Στόλο – συνεργαζόμενοι με τη βιομηχανία για να προσφέρουμε πολεμικό πλεονέκτημα, ξεκινώντας με μια στρατηγική μετατόπιση από το πρόγραμμα φρεγατών κλάσης Constellation».

Μαζί με αυτό τελειώνει και η προοπτική ένταξης της Ελλάδας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο σχεδιαζόταν για μετά το 2030. Στο πλαίσιο αυτό η Αθήνα επρόκειτο να δώσει περίπου 2,7 εκατ. ευρώ προκειμένου να συμμετάσχει. Από αυτό το ποσό είχε δώσει ήδη περί τις 150.000 ευρώ τα οποία έχει ήδη ζητήσει πίσω. Τα 2,7 εκατ. ευρώ θα παραμείνουν διαθέσιμα για την προοπτική ενός άλλου πλοίου.

Μετά το 2030

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές που μίλησαν σχετικά στα «ΝΕΑ», πλέον οι επιλογές της Αθήνας αφορούν σε συγκεκριμένα πλοία για το μέλλον, εκτός και αν κάποια χώρα παρουσιάσει κάποιο άλλο σχέδιο. Στο πλαίσιο λοιπόν του σχεδιασμού για το μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού για μετά το 2030, τα πλοία που θα τύχουν της επιλογής είναι είτε κάποιες επιπλέον παραγγελίες μιας εξελιγμένης μορφής της FDI από τη Γαλλία, είτε αν υπάρξει αυξημένη ζήτηση από άλλες χώρες και έχοντας αποκτήσει εμπειρία πάνω στις ιταλικές FREMM-Bergamini ενδεχομένως η Αθήνα να ενδιαφερθεί και αυτή για την επόμενη γενιά που κατασκευάζεται ήδη για τους Ιταλούς. Τις FREMM-EVO.

Σε κάθε περίπτωση θα μιλάμε – λένε ασφαλείς πληροφορίες – για πλοία που η Αθήνα θα επιδιώξει ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στη ναυπήγησή τους σε ελληνικά ναυπηγεία. Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό θα έχει να αντιμετωπίσει τις εγχώρια ναυπηγούμενες στην Τουρκία φρεγάτες ISTIF και τα αντιτορπιλικά TF-2000 που θα συνοδεύουν τόσο το «Anadolu» όσο και το τουρκικό αεροπλανοφόρο, που ορισμένες πηγές το θέλουν να φέρει το όνομα «Θράκη». Θα υπάρχει η ανάγκη δηλαδή για πλοία σύγχρονα και με δυνατότητες ακόμα και επιπέδου αντιτορπιλικού με δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, προκειμένου να μπορεί να αντιπαρατεθεί και στην Ανατολική Μεσόγειο με τον τουρκικό στόλο.