Ενα μέχρι σήμερα άγνωστο έργο του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, το οποίο απεικονίζει τον γιο του Ζαν, πουλήθηκε έναντι 1,8 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Drouot, στο Παρίσι. Η ελαιογραφία που φέρει τον τίτλο «Το παιδί και τα παιχνίδια του – Η Γκαμπριέλ και ο γιος του καλλιτέχνη, Ζαν» και εκτιμάται ότι φιλοτεχνήθηκε πριν από το 1910 δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ σε έκθεση ούτε είχε διατεθεί προς πώληση στο παρελθόν. Στο έργο, που ανήκε στη νονά του Ζαν, τη Ζαν Μποντό, φίλη και μαθήτρια του Ρενουάρ, η οποία κληροδότησε το έργο στους απογόνους της, απεικονίζεται ο δεύτερος γιος του ζωγράφου, μετέπειτα βραβευμένος με Οσκαρ σκηνοθέτης, να κάθεται δίπλα στην νταντά του.

Ο Ζαν Ρενουάρ, γεννημένος το 1894, τιμήθηκε με Οσκαρ συνολικής προσφοράς το 1975, λίγα χρόνια πριν πεθάνει σε ηλικία 84 ετών. Στα έργα του συγκαταλέγεται η κλασική ταινία της δεκαετίας του 1930 «Η μεγάλη χίμαιρα», που αποτυπώνει την περιπέτεια δύο γάλλων αιχμαλώτων πολέμου στην προσπάθειά τους να αποδράσουν από τη γερμανική αιχμαλωσία κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αν και η αρχική εκτίμηση για το έργο κυμαινόταν μεταξύ 1 και 1,5 εκατ. ευρώ, τελικά άλλαξε χέρια την Τρίτη για 1,8 εκατ. ευρώ.