Έκτακτη ενίσχυση 56 εκατ. ευρώ θα λάβουν έως το τέλος του έτους οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από την ευλογιά και την πανώλη. Από τα 56 εκατ. ευρώ τα 28,5 εκατ. ευρώ αφορούν αποζημιώσεις σε περίπου 2.200 εκτροφείς οι οποίοι έχουν θανατώσει 450.000 ζώα με τη μέση αποζημίωση ανά εκτροφέα να ανέρχεται σε περίπου 13.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 27,5 εκατ. ευρώ αφορούν αύξηση της αποζημίωσης για ζωοτροφές.

Το νέο πακέτο ενισχύσεων χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό και στοχεύει στη στήριξη όσων βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες ζωικού κεφαλαίου, αλλά και με το αυξημένο κόστος ζωοτροφών λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Οι ενισχύσεις

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι νέες παρεμβάσεις προβλέπουν:

1. Αποζημίωση ύψους 28,5 εκατ. ευρώ για απώλεια εισοδήματος για θανατωθέντα ζώα των ετών 2024 και 2025 λόγω ευλογιάς και πανώλης. Το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται σε:

70 ευρώ το κεφάλι για θανατωθέντα πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών

το κεφάλι για θανατωθέντα πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών 35 ευρώ το κεφάλι για λοιπά θανατωθέντα αιγοπρόβατα (αμνοί ή ερίφια έως 6 μηνών και κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας άνω των 6 μηνών).

Η αποζημίωση θα δοθεί σε όσους έχουν θανατώσει αιγοπρόβατα λόγω της νόσου της ευλογιάς ή πανώλης και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης με βάση τη μοναδιαία αξία ζώου. Η καταβολή θα γίνει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατόπιν αποστολής της σχετικής πληροφόρησης για τα θανατωθέντα ζώα από τις Περιφέρειες. Σημειώνεται ότι ο κανονισμός της ΕΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις επιτρέπει να δίνεται ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος λόγω υποχρεώσεων υγειονομικής απομόνωσης, δυσχερειών ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου που επιβάλλονται στο πλαίσιο δημόσιου προγράμματος ή μέτρου. Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν άμεσα λόγω της ασθένειας των ζώων, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος αριθμός αιγοπροβάτων ανά εκμετάλλευση ανέρχεται σε 125 ζώα (82.607 εκμεταλλεύσεις με 10,35 εκατ. αιγοπρόβατα), ενώ με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων ΦΠΑ, το μέσο ετήσιο κέρδος ανά αιγοπρόβατο ανήλθε για τα φορολογικά έτη 2022-2024 κατά μέσο όρο σε 62 ευρώ (το φορολογικό έτος 2022 σε 41 ευρώ, το 2023 σε 68 ευρώ και για το φορολογικό έτος 2024 σε 78 ευρώ).

Η αποζημίωση ύψους 70 ευρώ για θανατωθέντα πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών υπολογίζεται ότι αφορά το 80% των ζώων και τα 35 ευρώ για λοιπά θανατωθέντα αιγοπρόβατα υπολογίζεται ότι αφορά το 20% των ζώων.

2. Επέκταση της αποζημίωσης για ζωοτροφές με επιπλέον καταβολή 50% της αρχικής ενίσχυσης, με κόστος 27,5 εκατ. ευρώ. Η αποζημίωση θα καταβληθεί έως το τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι λόγω της ασθένειας της ευλογιάς έχουν ήδη καταβληθεί ποσά ύψους 14, 6 και 4 ευρώ ανά ζώο ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται η εκμετάλλευση και λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που ίσχυσαν οι απαγορεύσεις ανά περιοχή, με βάση τα στοιχεία όπως είχε εξελιχθεί η ασθένεια έως τον Ιούλιο του 2025. Με την αύξηση κατά 50% των ποσών στις αντίστοιχες περιοχές, η συνολική αποζημίωση θα ανέλθει σε 21, 9 και 6 ευρώ ανά ζώο αναλόγως της περιοχής. Σημειώνεται ότι:

Στις 27/10/2025 πραγματοποιήθηκε πληρωμή ύψους 44.726.678 ευρώ σε 39.820 δικαιούχους για ενίσχυση ζωοτροφών με καθεστώς De Minimis, λόγω ευλογιάς και πανώλης.

Αναμένεται να καταβληθούν ακόμα περίπου 10 εκατ. ευρώ από την ανωτέρω ενίσχυση σε περίπου 34.000 δικαιούχους κατόπιν ελέγχου.

Μαζί με τα επιπλέον 27,5 εκατ. ευρώ η συνολική ενίσχυση για ζωοοτροφές θα διαμορφωθεί σε 82 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι έχουν μεταφερθεί στις Περιφέρειες 48 εκατ. ευρώ για θανατώσεις ζώων με βάση τη μοναδιαία αξία και οι καταβολές συνεχίζονται από τις Περιφέρειες, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν επιπλέον 20 εκατ. ευρώ το αμέσως επόμενο διάστημα και έχουν καταβληθεί 45 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές και αναμένεται να καταβληθούν επιπλέον περίπου 10 εκατ. ευρώ το επόμενο διάστημα κατόπιν ολοκλήρωσης των ελέγχων. Ετσι, η συνολική ενίσχυση των κτηνοτροφικών μονάδων συνδεόμενη με την πανώλη και την ευλογιά αναμένεται να ξεπεράσει τα 180 εκατ. ευρώ.