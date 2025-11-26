Νέο πακέτο ενισχύσεων ύψους 56 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά και την πανώλη ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος είναι η άμεση στήριξη των εκμεταλλεύσεων που υπέστησαν σοβαρές απώλειες ζωικού κεφαλαίου και αυξημένο κόστος ζωοτροφών λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων, προβλέπονται δύο βασικά μέτρα: αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος λόγω θανατωθέντων ζώων ύψους 28,5 εκατ. ευρώ και επέκταση της ενίσχυσης για ζωοτροφές με επιπλέον ποσό 27,5 εκατ. ευρώ.

Τα υπουργεία συνεργάζονται ώστε οι αποζημιώσεις να καταβληθούν έως τα τέλη του έτους. Ήδη έχουν μεταφερθεί στις περιφέρειες 48 εκατ. ευρώ για θανατώσεις ζώων, ενώ αναμένεται να δοθούν επιπλέον 20 εκατ. ευρώ σύντομα. Παράλληλα, έχουν καταβληθεί 45 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές και προβλέπεται η εκταμίευση ακόμη 10 εκατ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Συνολικά, η ενίσχυση των κτηνοτροφικών μονάδων που επλήγησαν από την πανώλη και την ευλογιά εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 180 εκατ. ευρώ.

Αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος

Η αποζημίωση για θανατωθέντα ζώα ανέρχεται σε περίπου 28,5 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα έτη 2024 και 2025. Το ύψος της αποζημίωσης ορίζεται σε 70 ευρώ για πρόβατα και αίγες άνω των έξι μηνών και στο 50% του ποσού αυτού για νεαρά ή αναπαραγωγικά ζώα.

Δικαιούχοι είναι περίπου 2.200 εκτροφείς που έχουν θανατώσει συνολικά 450.000 ζώα, με τη μέση αποζημίωση να υπολογίζεται σε 13.000 ευρώ ανά εκτροφέα. Η καταβολή θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βάσει στοιχείων που θα αποστείλουν οι περιφέρειες.

Η διαδικασία προβλέπεται από τον Κανονισμό 2022/2472 της ΕΕ, ο οποίος επιτρέπει ενισχύσεις για απώλεια εισοδήματος λόγω υγειονομικών περιορισμών ή δυσκολιών ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου στο πλαίσιο δημόσιων προγραμμάτων.

Ενίσχυση για ζωοτροφές

Επιπλέον, θα καταβληθεί ενίσχυση για ζωοτροφές με αύξηση κατά 50% της αρχικής αποζημίωσης, λόγω της χρονικής παράτασης της νόσου στο δεύτερο εξάμηνο του 2025. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 27,5 εκατ. ευρώ.

Ήδη έχουν καταβληθεί ποσά ύψους 14, 6 και 4 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με την περιοχή και τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Με την επιπλέον ενίσχυση, η συνολική αποζημίωση θα ανέλθει σε 21, 9 και 6 ευρώ αντίστοιχα.

Στις 27 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε πληρωμή ύψους 44,7 εκατ. ευρώ σε 39.820 δικαιούχους, ενώ αναμένεται η καταβολή ακόμη 10 εκατ. ευρώ σε περίπου 34.000 εκτροφείς μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Μαζί με την επιπλέον χρηματοδότηση, η συνολική ενίσχυση για ζωοτροφές θα διαμορφωθεί σε 82 εκατ. ευρώ.