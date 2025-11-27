Περισσότερα από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 23 Νοεμβρίου του 2025, στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΕΕΔΕΕ).

Συνολικά έχουν επιβεβαιωθεί 1.754 κρούσματα της νόσου σε 2.192 εκτροφές σε όλη τη χώρα, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης στον κτηνοτροφικό τομέα.

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν 52 νέα κρούσματα σε δεκατέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.

Το ΥΠΑΑΤ και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή συνεχίζουν την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της νόσου, εστιάζοντας στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση και τον συντονισμό των κτηνιατρικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, στη στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και στη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την κρίση.