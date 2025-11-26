«Παράθυρο ευκαιρίας» για διπλό τετ α τετ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα, κατά την οποία Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν θα συμμετάσχουν – εκτός απροόπτου – στις υπουργικές συνόδους του ΝΑΤΟ (3/12) και του ΟΑΣΕ (4-5/12) σε Βρυξέλλες και Βιέννη, αντίστοιχα. Στην ατζέντα του έλληνα ΥΠΕΞ δεν έχει προσώρας «κλειδώσει» συνάντηση με τον τούρκο ΥΠΕΞ στο περιθώριο των διαδοχικών συνόδων, ωστόσο, είναι σύνηθες οι δύο υπουργοί να επιδιώκουν να έχουν έστω και ολιγόλεπτη συνομιλία όποτε συμπίπτουν σε διεθνή φόρα και διασκέψεις.

Το τελευταίο ραντεβού Γεραπετρίτη – Φιντάν είχε διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Οκτωβρίου, όπου ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε ενημερώσει τον τούρκο ομόλογό του σχετικά με την ελληνική πρωτοβουλία του πολυμερούς σχήματος «5×5», με τον Χακάν Φιντάν να ακούει τη συγκεκριμένη πρόταση χωρίς – σε πρώτο χρόνο – να την απορρίπτει. Εφόσον όντως οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας επιδιώξουν να συναντηθούν στις Βρυξέλλες ή στη Βιέννη, είναι βέβαιο πως εκτός από τα διμερή, θα θελήσουν να θέσουν επί τάπητος και τις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν και τις δύο χώρες καθώς και το Κυπριακό ενόψει της άτυπης πενταμερούς που αναμένεται να διεξαχθεί έως το τέλος του έτους.

Η ατζέντα

Ψηλά στην ατζέντα των δύο ΥΠΕΞ παραμένει και το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, που παρότι δείχνει να έχει «παγώσει», τα διπλωματικά επιτελεία των δύο χωρών είναι γνωστό πως εργάζονται προπαρασκευαστικά τόσο για τον επόμενο γύρο Πολιτικού Διαλόγου όσο και για αυτόν της Θετικής Ατζέντας. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορεί και η πρόσφατη αναφορά του έλληνα Πρωθυπουργού πως πρόκειται να συναντήσει «σίγουρα κάποια στιγμή» τον τούρκο πρόεδρο. Σε ένα πιθανό τετ α τετ των ΥΠΕΞ Ελλάδας – Τουρκίας δεν αποκλείεται να τεθεί και το ζήτημα του ελληνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού για το οποίο υπήρξε προ ημερών ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας, με τον μεν εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΕΞ να κάνει λόγο για «μονομερείς ενέργειες» και την εκπρόσωπο του ελληνικού ΥΠΕΞ να επισημαίνει πως «οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και διεθνές δίκαιο».

Ακόμη ένα ζήτημα που «καίει» την τουρκική πλευρά και δεν αποκλείεται να τεθεί από πλευράς Φιντάν είναι το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στον SAFE, στον απόηχο της μετατόπισης που πραγματοποίησε η Αγκυρα αναφορικά με το casus belli, την άρση του οποίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση προκειμένου η Ελλάδα να συναινέσει στο σχετικό τουρκικό αίτημα. Και την ώρα που η Αθήνα έχει απορρίψει ρητά οποιαδήποτε άλλη συζήτηση με την Αγκυρα η οποία εμπίπτει σε θέματα κυριαρχίας (όπως τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο) και η οποία δεν έγκειται στη μία διαφορά που η χώρα μας αναγνωρίζει προς επίλυση, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Το Ουκρανικό

Στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου στον ΟΑΣΕ, όπου Ελλάδα και Τουρκία εκπροσωπούνται και σε επίπεδο ηγεσίας του οργανισμού μέσω της Μαρίας Τελαλιάν (επικεφαλής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και του Φεριντούν Σινιρλίογλου (γενικού γραμματέα), μια συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ στο περιθώριο της συνόδου θα συνέβαλλε και στο επίκαιρο ζήτημα της Ουκρανίας. Η Αθήνα, εξάλλου, ενόψει της τότε ελληνικής και τουρκικής υποψηφιότητας, υπογράμμιζε εμφατικά τον «τεράστιο ρόλο» που είχε να επιτελέσει η χώρα μας στην επόμενη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός στο Κίεβο. Στο, δε, περιθώριο της υπουργικής συνόδου του ΝΑΤΟ στη Βιέννη δεν αποκλείεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης να έχει ευκαιρία μιας επαφής και με τον Μάρκο Ρούμπιο ενόψει του 6ου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ – Ελλάδας που αναμένεται να διεξαχθεί στην Αθήνα στις αρχές του έτους.