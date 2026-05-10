Σχεδόν ίδια ενδεκάδα με το ματς στο Παγκρήτιο παρατάσσει ο Μιχάλης Γρηγορίου για τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ.

Η μοναδική διαφοροποίηση είναι στην κορυφή της επίθεσης, όπου ο Κριστιάν Κουαμέ ξεκινά αντί του τιμωρημένου Τίνο Καντεβέρε.

Από εκεί και πέρα, ο Αθανασιάδης βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Φαντιγκά και Φρίντεκ στα άκρα της άμυνας και τους Φαμπιάνο και Ρόουζ στο κέντρο της αμυντικής γραμμής.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Ράτσιτς και Γένσεν, με τον Πέρεθ λίγο πιο μπροστά, ενώ στα άκρα της επίθεσης ξεκινούν οι Γκαρέ και Ντούντου.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ – Ράτσιτς, Γένσεν- Γκαρέ, Πέρεθ, Ντούντου – Κουαμέ

Νέα πρόσωπα στην αποστολή των κιτρινόμαυρων είναι οι Μορόν, Χόνγκλα και Μεντίλ που απουσίαζαν από το παιχνίδι στο Παγκρήτιο.

Από πλευράς ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης επαναφέρει στην ενδεκάδα τους Πούγγουρα, Ανδρούτσο και Ισέκα σε σχέση με το ματς της περασμένης εβδομάδας.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο – Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς – Σενγκέλια, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Αθανασίου – Φούντας, Νους, Ισέκα