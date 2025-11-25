Πολλά έχουν ακουστεί για τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών της Ηρώδου Αττικού μετά το ρεπορτάζ του «Βήματος» που μετέφερε τις σκέψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, για τη σταθερότητα της χώρας και τις επικείμενες εκλογές. Και παρότι ακούγεται πως στο Μαξίμου μια μικρή ενόχληση υπήρχε, αυτή φαίνεται πως δεν πέρασε ποτέ στην επαφή Μητσοτάκη – Τασούλα. Απόδειξη; Το καλό κλίμα στη χθεσινή τους συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο: «Ωραίο κούρεμα», ψιθύρισε ο Μητσοτάκης στον ΠτΔ μόλις τον είδε. Ο Τασούλας τον ευχαρίστησε, είχε επισκεφτεί το Σάββατο τον κουρέα του στην Κηφισιά. Πού ξέρεις; Μπορεί και να τον σύστησε.

Τι δεν είπαν

Και ενώ οι δύο άνδρες είπαν διάφορα, για την Ηπειρο, για τη Σιγκαπούρη, για την ακρίβεια, την οικονομία και τα ενεργειακά, για ένα πράγμα δεν μίλησαν καθόλου: για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, που προκαλεί συνωστισμό στα βιβλιοπωλεία. Ο Τασούλας, πάντως, δεν χρειάστηκε να περιμένει: ο πρώην πρωθυπουργός, όπως του είχε υποσχεθεί όταν τον πήρε για να τον συγχαρεί για την Προεδρία, του έστειλε ένα αντίτυπο με θερμή αφιέρωση. Στο Μαξίμου, φαίνεται, αντίστοιχο αντίτυπο δεν έχει πάει – με αυτά που λέγονται μέσα για τον Μητσοτάκη, ίσως και να μην πάει ποτέ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Απλή αναλογική

Στην ανάρτησή του, στην ουσία εκ μέρους της Φώφης Γεννηματά, που δεν μπορεί πια να μιλήσει η ίδια, ο Μανώλης Οθωνας δεν απάντησε μόνο για το θέμα της εκλογικής συνεργασίας του Σεπτεμβρίου του 2015, διαψεύδοντας ότι υπήρξε πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τη στάση του κόμματος στην απλή αναλογική. «Ούτε αυτή την πρόταση ο κ. Τσίπρας τη διατύπωσε ποτέ θεσμικά στον δημόσιο λόγο του. Αλλά στο περιθώριο και παρεμπιπτόντως σε μια συνάντηση για άλλο θέμα. Ετσι βέβαια, μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται εκ των υστέρων ό,τι τον βολεύει. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο».

Ψυχραιμία

Υπάρχει μια ιδιότυπη συνθήκη μεταξύ του βιβλίου του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ: εκτός από το δίδυμο Πολάκη – Παππά, ο πρώην πρωθυπουργός δεν αναφέρεται σε κανέναν άλλο από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δίνει στην Κουμουνδούρου χρόνο και της επιτρέπει να διατηρεί και κάποιες αποστάσεις, περιμένοντας να δει τις επόμενες κινήσεις Τσίπρα – και, βέβαια, την παρουσίαση του βιβλίου. Αυτό που σίγουρα δεν άρεσε ήταν η ανάρτηση του Πολάκη, που επανέφερε την εικόνα των δημοσιογράφων και των δικαστικών για να δείξει πως ισχύει στο ακέραιο η άποψη που είχε εκφράσει. Ο Πολάκης, πάντως, επανήλθε και για το ψηφοδέλτιο των Χανίων.

Απορία

Πόσες μέρες θα κρατήσει η «τσιπριάδα»;