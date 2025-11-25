Με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, συναντήθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο για μία σειρά κρίσιμων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι οι προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος επιβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση να επιταχύνει, με ταχείς και συντονισμένες κινήσεις, την εμβάθυνση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν και οι προοπτικές ενίσχυσης των επενδύσεων στην Ελλάδα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους και να εξετάσουν το περιθώριο νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών, με βάση τη σταθερή δημοσιονομική πορεία, την αναπτυξιακή δυναμική και την αξιοπιστία της χώρας. Επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πόλο προσέλκυσης κεφαλαίων, χάρη στο θετικό επενδυτικό κλίμα και τις προοπτικές σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, η τεχνολογία, η καινοτομία και η ψηφιακή μετάβαση. Ειδική αναφορά έγινε στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας, που λειτούργησε ως καταλύτης της αλλαγής. «Η ψηφιοποίηση ήταν και παραμένει μοχλός ανάπτυξης και διαφάνειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έλληνας υπουργός.

O Πιερρακάκης συναντήθηκε και με βουλευτές που συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Γερμανίας – Ελλάδας στην Bundestag με τους οποίους συζήτησε για το πώς οι διμερείς σχέσεις τους μπορούν να αποτυπωθούν πιο έντονα στο πεδίο των επενδύσεων. Ο πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Thomas Rachel ξενάγησε τον υπουργό στην Bundestag. Νωρίτερα, σε στελέχη του Konrad-Adenauer-Stiftung και μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας CDU/CSU από τις Επιτροπές Εξωτερικών, ΕΕ και Οικονομικών, ο Πιερρακάκης παρουσίασε την ιστορία ανάκαμψης της χώρας και τη στρατηγική με την οποία η Ελλάδα πέτυχε την οριστική έξοδο από την κρίση.

Ψηφιοποίηση και εξαγωγές

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εστίασε την παρέμβασή του στην ανάγκη να «τρέξει» η Ελλάδα στους τομείς της καινοτομίας, των νεοφυών επιχειρήσεων και της ΤΝ. Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού τόνισε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι εξαγωγές υπηρεσιών στην Ελλάδα, πέραν των «παραδοσιακών» όπως είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία. Αναφέρθηκε μάλιστα στο παράδειγμα της Κύπρου, που εξάγει ετησίως περίπου 10 δισ. ευρώ σε υπηρεσίες επικοινωνιών και πληροφορικής, έναντι μόλις 2 δισ. ευρώ για την Ελλάδα.

Στρατηγικός στόχος του Aktor

«Τόσο η συμμετοχή στην προμήθεια και πώληση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) όσο και η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις εντάσσονται στον στρατηγικό στόχο του Ομίλου AKTOR για διαφοροποίηση εσόδων και δημιουργία σταθερών ροών στο μέλλον ώστε να μην υπάρχει αποκλειστική εξάρτηση από τον κλάδο των κατασκευών».

Αυτό, μεταξύ άλλων, ανέφερε, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας κατά τη διάρκεια συζήτησης στο 7ο Fortune Greece CEO Initiative 2025.

Διεθνής εταιρεία της HelleniQ Energy

Τη νέα διεθνή εταιρεία trading του Ομίλου HelleniQ Energy, HelleniQ Petroleum Trading με έδρα τη Γενεύη, εγκαινίασε επίσημα η διοίκησή του Ομίλου. Η νέα επιχειρησιακή μονάδα ενισχύει το εμπορικό αποτύπωμα του Ομίλου σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς κόμβους ενεργειακού trading και θα αποτελέσει την ενιαία πλατφόρμα διασύνδεσης του Ομίλου με τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων.

Βρεττού: «Εξαιρετικά έξυπνη» κίνηση

Για την εξαγορά της στη Μάλτα έκανε λόγο η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank (πρώην Attica Bank) Ελένη Βρεττού, χαρακτηρίζοντας την εξαγορά της HSBC Μάλτας «εξαιρετικά έξυπνη». Προσδιόρισε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως το κύριο κοινό-στόχο της CrediaBank, με αιχμή του δόρατος τη γρήγορη εξυπηρέτηση και την ευελιξία απέναντι στον πελάτη, που λαμβάνει απάντηση μέσα σε πέντε ημέρες.

Το επόμενο βήμα για το IRIS

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ Σταυρούλα Καμπουρίδου υπογράμμισε ότι το επόμενο βήμα για το IRIS είναι η διασύνδεσή του με αντίστοιχα συστήματα πληρωμών από λογαριασμό σε λογαριασμό (Α2Α), στο πλαίσιο της συνεργασίας EuroPA. Aναγνώρισε τη Μάλτα ως μία χώρα στην οποία θα μπορούσε να επεκταθεί το IRIS στη Μάλτα, που δεν έχει δικό της σύστημα πληρωμών Α2Α.

Παραγωγικότητα, μισθοί και λαϊκισμός

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος xαρακτήρισε τον λαϊκισμό το βασικότερο πρόβλημα στην Ελλάδα και είπε πως αν το Δημόσιο παραιτούνταν από όλες τις διεκδικήσεις που έχει χάσει σε δεύτερο βαθμό, την επόμενη ημέρα θα υπήρχε τεράστια ώθηση στην ελληνική οικονομία. Για τους μισθούς, τόνισε ότι δεν υπάρχουν αρκετά μεγάλες αυξήσεις γιατί δεν έχει αυξηθεί αρκετά η παραγωγικότητα, η οποία δεν αυξάνεται λόγω της νοοτροπίας του λαϊκισμού.