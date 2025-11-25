Η διοίκηση της Alter Ego Media, στο πλαίσιο του ATHEX Mid Cap Conference 2025 παρουσίασε στο επενδυτικό κοινό το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για τo επόμενο διάστημα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την ταχεία και επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που χρηματοδοτήθηκε μέσω της εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Alter Ego Media έχει ήδη επενδύσει το 70% των αντληθέντων κεφαλαίων από το IPO, κυρίως σε εξαγορές και νέο περιεχόμενο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλάνο. Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου από τη χρήση του 2026 και μετά, σε συνδυασμό με τη σταθερή οργανική ανάπτυξη, όπως αποτυπώθηκε και στα οικονομικά στοιχεία του α’ εξαμήνου του 2025. Η εταιρεία αναμένει να έχει ολοκληρώσει τη διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων του IPO εντός του α’ τριμήνου του 2026.

Ελκυστική μερισματική πολιτική

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, η οποία επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών κύκλων, τη διατήρηση ελκυστικής μερισματικής πολιτικής, αλλά προσφέρει, παράλληλα, ισχυρή επενδυτική δυναμική για νέες επενδύσεις.

Αναφορικά με το εξωτερικό περιβάλλον, η διοίκηση υπογράμμισε ότι η ελληνική αγορά ΜΜΕ και ψυχαγωγίας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, ενισχυμένη από τα ευνοϊκά μακροοικονομικά δεδομένα και τη σχετικά όψιμη εξέλιξη του κλάδου στην Ελλάδα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή κατακερματισμένη δομή του κλάδου, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες συγκέντρωσης και επέκτασης.

H διοίκηση παρουσίασε τη νέα στρατηγική του Ομίλου για την περίοδο 2026 – 2028, με στόχο τον μετασχηματισμό της Alter Ego Media σε ένα διαφοροποιημένο «creative powerhouse», που δραστηριοποιείται εκεί όπου η δημοσιογραφία συναντά την ψυχαγωγία, το ψηφιακό περιεχόμενο συνδέεται με τη ζωντανή εμπειρία και η ελληνική δημιουργικότητα έρχεται σε επαφή με το διεθνές κοινό.

Η στρατηγική του Ομίλου, βασισμένη πλέον σε 4 βασικούς τομείς δραστηριότητας συμπυκνώνεται ως εξής:

Publishing: Δημιουργία ενός οικοσυστήματος που ενώνει τη δημοσιογραφία, την τεχνητή νοημοσύνη και το data-driven storytelling. Broadcasting: Επέκταση πέρα από την παραδοσιακή γραμμική τηλεόραση στο streaming & pay TV με live, on-demand και interactive θέαση Content Creation: Επενδύσεις σε νέα creative formats όπως cinema, animation, branded entertainment, καθώς και επένδυση σε libraries και IP rights. Live Entertainment: Επέκταση σε όλη την αλυσίδα παραγωγής αξίας της αγοράς – διαχείριση venues, παραγωγές και ψηφιακές πλατφόρμες.

Alter Ego Ventures

Παράλληλα, το corporate VC της Alter Ego Ventures λειτουργεί ως το επενδυτικό hub σε αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, οι οποίες θα αποτελέσουν τη μακροπρόθεσμη ατμομηχανή ανάπτυξης του Ομίλου, δημιουργώντας τις βάσεις για νέες πηγές εσόδων πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σχέδιο τεχνολογικού μετασχηματισμού της εταιρείας, με επίκεντρο το AI, το οποίο θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό για τη μετάβαση σε ένα AI-enabled media tech group.

Τέλος, η διοίκηση επανέλαβε ότι ο Ομιλος βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση νέων στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών, καθώς διαθέτει σημαντικό «investment firepower» και οι εξαγορές βρίσκονται «στο DNA της Alter Ego Media».