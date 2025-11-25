Μετά 24 χρόνια, επιταχύνονται πλέον οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του Υδροηλεκτρικού Εργου (ΥΗΕ) Μεσοχώρας Τρικάλων, καθώς υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΔΕΗ προγραμματική σύμβαση που αφορά την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του Υδροηλεκτρικού Εργου (ΥΗΕ) Μεσοχώρας Τρικάλων.

Το έργο βρίσκεται στov άνω ρoυ του ποταμού Αχελώου στη θέση «Ρομωσέικα» και αποτελεί έργο ταμίευσης και υδροηλεκτρικής αξιοποίησης ισχύος 161,6 MW.

Το εμβληματικό αυτό έργο για την Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ως γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, καθώς όταν θα τεθεί σε λειτουργία θα εξυπηρετεί σημαντικές ενεργειακές ανάγκες, με ανανεώσιμη ενέργεια (ΑΠΕ) της τάξεως των 360 GWh ετησίως, συμβάλλοντας στην ενεργειακή αυτονομία και στην εκπλήρωση των στόχων του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Το έργο ξεκίνησε το 1986 και έχει σε μεγάλο βαθμό κατασκευαστεί στο σύνολό του από το 2001, ενώ έχουν δαπανηθεί πάνω από 300 εκατ. ευρώ (ή 500 εκατ. ευρώ σε σημερινή αξία) για τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί.

Ωστόσο η ολοκλήρωση και η λειτουργία του έργου είχε διακοπεί, λόγω χρόνιων δικαστικών εκκρεμοτήτων, οι οποίες προέκυψαν από επαναλαμβανόμενες προσφυγές φορέων και κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πλέον επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου και εκκινεί η διαδικασία απαλλοτριώσεων στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του έργου. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, θα προηγηθεί σχετική διαβούλευση της ΔΕΗ με τις αρμόδιες Αρχές και τους τοπικούς βουλευτές. Ηδη συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας, η οποία θα ξεκινήσει το έργο της από την επόμενη εβδομάδα, με στόχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών τελικής ωρίμανσης του έργου και της εκκίνησης των εργασιών ολοκλήρωσής του μέχρι το τέλος του 2026.

Η ΔΕΗ, ως φορέας κατασκευής και λειτουργίας του ΥΗΕ Μεσοχώρας με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, με προϋπολογισμό 1.313.160 ευρώ (συν ΦΠΑ), καθίσταται υπεύθυνη για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για τη μετεγκατάσταση των κατοίκων. Το ΥΗΕ Μεσοχώρας σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της χώρας μας, με επίκεντρο την ασφαλή μετεγκατάσταση του πληθυσμού με πλήρη αποζημίωση των ιδιοκτητών.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «με την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών αποτυπώνεται ρητά η βούληση της πολιτείας για την προστασία των κατοίκων, αλλά και όσων διαθέτουν ιδιοκτησίες στον οικισμό της Μεσοχώρας και επηρεάζονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αλέξιος Παΐζης, ο δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας, οι βουλευτές Τρικάλων Κωνσταντίνος Σκρέκας, Θανάσης Λιούτας και Κατερίνα Παπακώστα-Παλιούρα και ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης.