Στα μέσα Οκτώβρη οι σχολιαστές του αγγλικού ποδοσφαίρου είχαν στήσει στα δέκα μέτρα τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον πετροβολούσαν για την απόφασή του να απολύσει τον Άγγελο Ποστέκογλου λίγα λεπτά μετά την ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από την Τσέλσι με το βαρύ 3-0.

Ο ορκισμένος εχθρός του Γκάρι Νέβιλ ενοχλήθηκε γιατί η κίνηση του αφεντικού της Φόρεστ στερούνταν class. Ο Μίκα Ρίτσαρντς χαρακτήριζε την απόφαση «γελοία» και αναρωτιόταν «πού βαδίζει το ποδόσφαιρο» επειδή απολύθηκε ένας προπονητής ύστερα από πέντε αγώνες πρωταθλήματος, ενώ ο Τζέιμι Κάραγκερ «αποκάλυπτε» πως η αιτία ήταν οι στημένες φάσεις λες και δεν έφταναν οι έξι ήττες σε οκτώ αγώνες και η απουσία νίκης. Ο μόνος που επιτέθηκε στους παίκτες θεωρώντας τους υπεύθυνους ήταν ο Ρόι Κιν.

Κανένας σχολιαστής ποτέ δεν σκέφτεται πώς μπορεί να αισθάνεται ένας ηγέτης ομάδας όταν αναγκάζεται από τις συνθήκες να πάρει τη δύσκολη απόφαση της απόλυσης. Ειδικά στην περίπτωση του Ποστέκογλου ο Μαρινάκης βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση γιατί μόλις πρόσφατα τον είχε βραβεύσει, αντάλλαξαν απόψεις και φυσικά μιλούσαν την ίδια μητρική γλώσσα.

Βάζοντας στην άκρη τους συναισθηματισμούς, αποδείχτηκε πολύ σύντομα πόσο δίκιο είχε τελικά ο Μαρινάκης στην αντικατάσταση του Ποστέκογλου. Μην περιμένετε κανείς να το παραδεχτεί γιατί πουλά μόνο το αρνητικό.

Επί ημερών Ντάις η Φόρεστ αναγεννήθηκε γιατί ο Αγγλος από το Κέτερινγκ δεν είχε την εμμονή να μετατρέψει τους Κόκκινους σε κάτι άλλο απ’ αυτό που είναι, δηλαδή μια σκληρή ομάδα, που παίζει καλή άμυνα και χτυπά στις αντεπιθέσεις. Ο Ποστέκογλου προσπαθούσε να τη μετατρέψει σε Εθνική Ισπανίας, με κατοχή μπάλας και κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Αυτό το «κουσούρι» το έχουν πολλοί προπονητές. Εμμένουν στις θέσεις τους ωσάν να είναι γραμμένες σε πέτρα, αγνοώντας τις συνθήκες και τις παραμέτρους.

Πολλοί λένε «καλύτερα να πεθάνω με τις ιδέες μου παρά να τις προδώσω», αλλά στην πραγματικότητα αυτοί θα εισπράξουν μια παχυλή αποζημίωση λόγω της απόλυσής τους και όλη τη ζημιά θα την πληρώσει το κλαμπ κι αυτός που βάζει το χέρι στην τσέπη. Αν όλοι αυτοί που ασκούν κριτική γνώριζαν τόσο καλά το αντικείμενο δεν θα ήταν στη θέση που βρίσκονται τώρα αλλά θα ήταν αντίπαλοι του Γκουαρντιόλα στο γήπεδο.