Με ανοιχτή την απειλή ενός ενιαίου μπλόκου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στις αρχές Δεκεμβρίου και με προτάσεις για επέκταση των μπλόκων σε όλη την Ελλάδα ολοκληρώθηκε χθες στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, την οποία διοργάνωσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη την επικράτεια.

Η κεντρική απόφαση της χθεσινής σύσκεψης αφορούσε το χρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων με τα πρώτα τρακτέρ να κατεβαίνουν στους δρόμους στις 30 Νοεμβρίου, με επίκεντρο τη Λάρισα, και με τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας να επεκτείνονται χρονικά έως τις 5 Δεκεμβρίου. Αγρότες από άλλες περιοχές που συμμετείχαν στις χθεσινές διαβουλεύσεις στον Δήμο Κιλελέρ προέκριναν και εναλλακτικά σημεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ που θα στηθούν σε λιμάνια και αεροδρόμια ενώ επί τάπητος τέθηκαν και άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Οι χθεσινές διαβεβαιώσεις Χατζηδάκη περί έγκρισης του ελληνικού σχεδίου δράσης από την Κομισιόν (σύμφωνα με το οποίο το 70% της πληρωμής των επιδοτήσεων θα καταβληθεί έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας) δεν φαίνεται να εισακούστηκαν από αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι δηλώνουν ανυποχώρητοι, εκφράζοντας ανοιχτά την οργή τους τόσο για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για την κατανομή των αγροτικών κονδυλίων.

Τα αιτήματα

Προσώρας ούτε το γεγονός πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι πληρωμές των οφειλόμενων επιδοτήσεων σε περίπου 82.000 αγρότες, οι οποίοι έλαβαν το ποσό των 42 εκατ. ευρώ, φαίνεται ικανό να φρενάρει τους σχεδιασμούς μπλόκων και κινητοποιήσεων ανά την επικράτεια καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι επιμένουν και σε άλλα καυτά ζητήματα, όπως είναι το κόστος παραγωγής. Βασικό αίτημά τους οι εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, τα οποία, όπως τονίζουν, φεύγουν σε πολύ χαμηλές τιμές από το χωράφι για να φτάσουν στο ράφι σε δυσθεώρητα ύψη. «Με αυτά τα ψίχουλα δεν θα κάτσουμε να μη μιλάμε. Βλέπουμε την καταστροφή μας», δήλωσε, μεταξύ άλλων, χθες, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων Μανούσος Σταυριανουδάκης, που συμμετείχε στη χθεσινή διαδικασία, κατά την οποία κυριάρχησε το σύνθημα «λεφτά για τους αγρότες και όχι για φρεγάτες». Για δομικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έκανε λόγο από την πλευρά του ο πρόεδρος της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) Παύλος Σατολιάς, ο οποίος τόνισε πως «ο αγροτικός κόσμος ενωμένος διεκδικεί το υπαρξιακό του μέλλον».

Προτού ριφθεί χθες ο κύβος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε (Open) πως η Κομισιόν ενέκρινε (22/11) το Σχέδιο Δράσης της ελληνικής κυβέρνησης για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Οπως εξήγησε, τα χέρια της ελληνικής πολιτείας ήταν δεμένα έως ότου ανάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πράσινο φως, καθώς, διαφορετικά, η χώρα μας μπορεί να ήταν αντιμέτωπη με νέα πρόστιμα ή και με αναστολή στην καταβολή των ενισχύσεων. Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ενημέρωσε (ΕΡΤ) πως «στόχος είναι, έως το τέλος της εβδομάδας με αρχές της επόμενης, να καταβληθεί η βασική ενίσχυση στους αγρότες και κτηνοτρόφους» και πως «μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν προγράμματα ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων από τον πρώτο ή τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής». Ο ίδιος δε υπενθύμισε πως αυτή την εβδομάδα αναμένεται να εξειδικευθούν και τα έκτακτα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων ενώ σημείωσε πως από το νέο έτος θα υπάρξει και ανακατανομή περισσευούμενων πόρων προς τους έντιμους αγρότες.