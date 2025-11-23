Να καλύψει το «χαμένο έδαφος» στις ψηφιακές υποδομές της επιχειρεί πλέον η Ελλάδα, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να αναλαμβάνει ρόλο «συντονιστή» ανάμεσα σε δήμους και παρόχους οπτικών ινών, προκειμένου να εκλείψουν τα «προβλήματα διέλευσης των δικτύων» και να «ξεκολλήσει» η διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα «νέας γενιάς» (NGN), τα έργα δημόσιου – ιδιωτικού τομέα και οι ψηφιακές διαδικασίες αδειοδότησης, με βάση και τα στοιχεία της Κομισιόν, καταγράφουν πλέον σημαντική πρόοδο μέσα στο 2025, ενώ στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Σημειώνεται ότι από τον Ιανουάριο έως τα τέλη του Οκτωβρίου 2025 το συνολικό μήκος των δικτύων οπτικών ινών αυξήθηκε κατά 11,6%, η κάλυψη των κτιρίων με οπτική ίνα σημείωσε άνοδο 23,5% και οι ενδοκτιριακές υποδομές οπτικών ινών ενισχύθηκαν κατά 44,2%, επιταχύνοντας συνολικά τη διαθεσιμότητα συνδέσεων τελικού χρήστη. Στο ίδιο διάστημα, οι ενεργές συνδέσεις οπτικής ίνας αυξήθηκαν κατά 44,8%, ενώ από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025 σχεδόν το 44% του συνόλου των κτιρίων απέκτησε δυνατότητα ευρυζωνικής σύνδεσης.

Ειδικότερα, με βάση δημοσιευμένα στοιχεία από την αγορά των τηλεπικοινωνιών, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους οι διαθέσιμες γραμμές FTTH σε όλη τη χώρα, από τους παρόχους Cosmote, Nova και Vodafone, ήταν 2,7 εκατομμύρια. Δεδομένου ότι οι συνολικές σταθερές συνδέσεις είναι 4,8 εκατομμύρια, το ποσοστό διείσδυσης των δικτύων FTTH ανήλθε σε περίπου 56%, όταν στο τέλος του 2024 ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 69,24%.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΕ, το 2024 έκλεισε για την Ελλάδα με τη διείσδυση των υποδομών FTTH να βρίσκεται στο 46,06%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο, αλλά με ρυθμό ανάπτυξης 19,9%, υψηλότερο από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ΕΕ, που ήταν 8,4%.

Οι συνδρομητές FTTH (καταναλωτές που έχουν την υπηρεσία) εκτιμώνται (στοιχεία τέλους Ιουνίου) σε πάνω από 830.000, αριθμός που αντιστοιχεί στο 17% της συνολικής αγοράς (από 4,8 εκατομμύρια σταθερές συνδέσεις) και στο 31% της κάλυψης (από 2,7 εκατομμύρια συνδέσεις που έχουν κατασκευαστεί).

Ο ΟΤΕ παραμένει ο μεγαλύτερος πάροχος υποδομών οπτικών ινών. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η διαθεσιμότητα του FTTH δικτύου του κάλυπτε πλέον περίπου 2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με το ποσοστό διείσδυσης να αυξάνεται σε 33% και τον στόχο να τίθεται στις 3,5 εκατ. συνδέσεις FTTH μέχρι το 2030. Οι συνδρομητές οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH), στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, ανήλθαν σε 509.000, με την καθαρή προσθήκη των ευρυζωνικών συνδέσεων στο γ΄ τρίμηνο να ανέρχεται σε 38.000.

Η Vodafone (σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει) διαθέτει 360.000 εμπορικά διαθέσιμες γραμμές FTTH, με στόχο να ενεργοποιήσει 500.000 μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι το 2028 θα έχει υλοποιήσει 850.000.

Η Nova ανακοίνωσε ότι μέσω της United Fiber (θυγατρικής του United Group για την υλοποίηση δικτύων οπτικών ινών) έχει συνδέσει περίπου 710.000 κατοικίες και επιχειρήσεις στο FTTH και μέχρι το τέλος του έτους θα φτάσει τις 830.000.

Η ΔΕΗ εισέρχεται δυναμικά στην αγορά FTTH μέσω της DEH Fiber, ενώ η εταιρεία Inalan δραστηριοποιείται και σε ορισμένες περιοχές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η δράση UFBB

Κεντρικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας έχει η δράση Ultra-Fast Broadband (UFBB), συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 εκατ. προέρχονται από ιδιωτική συμμετοχή. Στόχος είναι η κάλυψη περίπου 830.000 νοικοκυριών και επιχειρήσεων με δίκτυα οπτικών ινών με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps και με δυνατότητα αναβάθμισης έως 1 Gbps, σε περιοχές όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν έχει παρουσία. Ηδη, έχουν ξεκινήσει οι κατασκευές σε τρία από τα επτά υποέργα, ενώ πρόσφατα υπεγράφη η συμφωνία για το ΣΔΙΤ UFBB του ΟΤΕ.

Οι υπόλοιπες τέσσερις συμβάσεις αναμένεται να υπογραφούν εντός του 2025. Το έργο είναι σχεδιασμένο ως ανοιχτή υποδομή που παρέχει πρόσβαση σε παρόχους με όρους χονδρικής, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια, ώστε οι επενδύσεις να μεταφραστούν σε πραγματική περιφερειακή και κοινωνική σύγκλιση.

Η e-Διέλευσις

Με στοχευμένες παρεμβάσεις από πλευράς υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιδιώκεται πλέον η βελτίωση των υποδομών, η απλοποίηση των διαδικασιών και η συνεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα καθυστερούν την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων «νέας γενιάς».

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση κρίσιμων διαδικασιών αδειοδότησης μέσω της πλατφόρμας e-Διέλευσις, που αποτελεί το ψηφιακό εργαλείο αδειοδότησης για έργα τηλεπικοινωνιακών διελεύσεων. Ηδη, χάρη στη χρήση της πλατφόρμας, από μόλις 200 αιτήσεις την 1η Ιανουαρίου 2025, ο αριθμός τους ανήλθε σε 3.000 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, με περισσότερες από 2.500 άδειες να έχουν ήδη εκδοθεί. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται πλέον από 315 δήμους, από το σύνολο των περιφερειών και από 12 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, καθιερώνοντας ένα νέο, διαφανές και αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης των έργων ευρυζωνικότητας.

Η αυξημένη ζήτηση για ταχύτητες «νέας γενιάς» αποτυπώνεται και στην απορρόφηση των προγραμμάτων Gigabit Voucher και Smart Readiness Voucher. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 είχαν κατατεθεί 355.190 αιτήσεις για το πρώτο, εκ των οποίων 338.218 οδήγησαν σε έκδοση κουπονιών και 240.126 σε εξαργυρώσεις. Το δεύτερο πρόγραμμα κατέγραψε 56.546 αιτήσεις, 43.654 εκδόσεις και 2.904 εξαργυρώσεις, υποστηρίζοντας την προετοιμασία των κτιρίων για «έξυπνες» υποδομές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στην ομαλή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους παρόχους, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των έργων. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρεί ανοιχτό διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους, με στόχο την άμεση επίλυση των προβλημάτων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων νέας γενιάς.

Στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη (6-8 Νοεμβρίου), ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε την πρόοδο και τον σχεδιασμό των εθνικών έργων ευρυζωνικότητας, όπως τα Σύζευξις 2, WiFi4GR, Smart Cities, myStreet, ακούγοντας παράλληλα τις παρατηρήσεις των δημάρχων για τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα στα σκαπτικά έργα.