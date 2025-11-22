Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου (πλησιάζει γοργά) είναι πάντα ένα παράθυρο που γεμίζει τις εξέδρες με προσδοκία. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, οι φίλαθλοι ζουν με τον παλμό της μεταγραφολογίας: ονόματα, σενάρια, πιθανές αφίξεις, «βόμβες» που θα αλλάξουν την πορεία της ομάδας. Είναι μια φάση που κρατά τον κόσμο ζωντανό, ιδιαίτερα όταν η πρώτη μισή σεζόν έχει αφήσει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η αλήθεια, όμως, είναι σκληρή: όσο σημαντική κι αν είναι η ψυχολογική ένεση που δίνει η προσμονή των μεταγραφών, η πραγματική αξία τους εξανεμίζεται όταν αυτές δεν γίνονται έγκαιρα, οργανωμένα και με πραγματική προετοιμασία.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι video game. Ενας παίκτης δεν «κουμπώνει» αυτόματα σε ένα σύνολο, ούτε μπορεί μέσα σε λίγες μέρες να προσαρμοστεί σε νέο προπονητή, νέο αγωνιστικό ρυθμό, άλλη φιλοσοφία και διαφορετικούς συμπαίκτες. Η 1η Ιανουαρίου είναι για πολλές ομάδες η γραμμή εκκίνησης της δεύτερης σεζόν μέσα στη σεζόν. Αν οι μεταγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί ως τότε, αν ο παίκτης δεν έχει περάσει προπονήσεις, αξιολόγηση, τακτική ενσωμάτωση και βασική φυσική προετοιμασία, τότε ο αντίκτυπος που θα έχει στο γήπεδο θα αργήσει. Και όσο αργήσει, τόσο μικρότερη σημασία θα έχει.

Για ομάδες που βρίσκονται σε κρίση, που έχουν χάσει έδαφος ή που παλεύουν για να σωθούν ή να μείνουν ζωντανές στη διεκδίκηση στόχων, ο Ιανουάριος δεν είναι χώρος πειραματισμών. Είναι μήνας επιβίωσης. Εκεί όπου μια μεταγραφή που έρχεται στις 20 Ιανουαρίου αντί για την 1η μπορεί να σημαίνει δύο-τρεις χαμένους αγώνες – κι αυτοί συχνά γράφουν τη μοίρα της σεζόν. Ιδίως για ομάδες που στηρίζουν τη συνέχεια και την αναστροφή της κατάστασης σε δύο ή τρεις στοχευμένες κινήσεις, η καθυστέρηση δεν είναι απλώς μειονέκτημα: είναι αυτοχειρία.

Γι’ αυτό και όσο κι αν αρέσουν οι συζητήσεις, όσο κι αν ονειρεύεται ο κόσμος, όσο κι αν γεμίζουν οι εκπομπές και τα sites από φήμες και ονόματα, η ουσία βρίσκεται αλλού. Στον προγραμματισμό. Στο να έχεις αποφασίσει από τώρα ποιον θέλεις, γιατί τον θέλεις και πώς θα μπει στο σύνολο. Στο να μην περιμένεις την τελευταία εβδομάδα για να κλείσεις μεταγραφές ανάγκης, παίκτες που απλώς γεμίζουν το ρόστερ χωρίς να το αναβαθμίζουν.

Η μεταγραφολογία είναι ωραία, τροφοδοτεί το όνειρο. Αλλά το ποδόσφαιρο κρίνεται στο γήπεδο. Και εκεί, τον Ιανουάριο, κερδίζει μόνο όποιος έχει κάνει τη δουλειά του πριν φτάσει η μπάλα στη σέντρα. Οι ομάδες που θέλουν πραγματικό όφελος δεν περιμένουν τον Ιανουάριο. Τον έχουν ήδη κερδίσει από τον Δεκέμβρη. Για την ακρίβεια, από τον Νοέμβρη (καλή ώρα…).