Η πρώτη εβδομάδα της διακοπής κύλησε για τον Άρη με βαρύ κλίμα και… μεταγραφικά. Φυσιολογικό το πρώτο, παράδοξο και ίσως λίγο άστοχο το δεύτερο, δεδομένης και της εποχής.

Ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν αυτός που πήγε την κουβέντα στην ενίσχυση της ομάδας και μάλιστα αρκετά νωρίς… Και δεν είναι λάθος να γίνει αυτό εντός των… τειχών. Ολες οι ομάδες μιλούν ήδη για τον Ιανουάριο. Ισως το λάθος του Ανδαλουσιανού να ήταν ότι το έπραξε δημόσια, βγάζοντας και μία μορφή αγωνίας για να έρθει ο Γενάρης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Η μεταγραφική «μηχανή» του Άρη κινείται ήδη μέσω του Ρούμπεν Ρέγες, ο οποίος αναγκάζεται να βγει ξανά στο προσκήνιο τόσο για προσθήκες-αποχωρήσεις όσο και για την αγωνιστική κρίση στην οποία βιώνει η ομάδα. Οι μεταγραφές, όμως, είναι σύνθετο ζήτημα. Ούτε είναι εύκολο να έρθουν 1η του Γενάρη, ούτε είναι σίγουρο ότι θα γίνουν άμεσα και οι αποδεσμεύσεις που απαιτούνται για να αδειάσει χώρος στο ρόστερ.

Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, οι μεταγραφές δεν μπορούν να αποτελέσουν λύση. Και ούτε θα είναι αρκετές να αλλάξουν δραστικά την εικόνα της ομάδας μετά τον Ιανουάριο. Το point είναι μέχρι τότε να δημιουργηθεί το πλαίσιο ώστε να ενταχθούν οι όποιες κινήσεις γίνουν.

Ο Άρης ξεκινάει από αύριο (17/11) την προετοιμασία το0υ για το πρώτο από τα τέσσερα ντέρμπι που θα κληθεί να δώσει σε ένα γκρουπ έξι αγώνων μέχρι τις γιορτές. Ματς στα οποία ο Χιμένεθ δεν μπορεί να ποντάρει σε ενίσχυση αλλά στην βελτίωση της ομάδας. Μία βελτίωση που έδειχνε να έρχεται στον πρώτο του μήνα στον πάγκο της, αλλά έμεινε στάσιμη από εκεί και μετά. Και με επίκεντρο την επίθεση όπου εντοπίζεται το βασικό πρόβλημα του Άρη.

Ο 61χρονος τεχνικός διανύει τον τρίτο του μήνα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», τα προβλήματα έχουν μειωθεί σημαντικά και παράλληλα μεγαλώνει η δική του ευθύνη να παρουσιάσει έναν καλύτερο Άρη. Έναν πιο δημιουργικό και πιο αποτελεσματικό Άρη στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Από τη μία μπορεί να επικαλεστεί ένα δύσκολο πρόγραμμα, η ανάγκη των βαθμών όμως δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Συν το γεγονός ότι τα ντέρμπι… κουμπώνουν στον Χιμένεθ και την ικανότητά του να «καταστρέφει» τον αντίπαλο. Το κάνει αποτελεσματικά μέχρι στιγμής, θα πρέπει όμως να βάλει την ομάδα και στη διαδικασία της δημιουργίας ώστε να πάρει πράγματα. Οι στιγμές μπορεί να αποδείχθηκαν… χρυσές στα πρώτα του ματς, δεν θα έρχονται όμως πάντα. Πρέπει να αυξηθούν, ώστε παράλληλα να αυξηθούν και οι ευκαιρίες του Άρη για να σκοράρει και να πάρει εκείνους τους βαθμούς τους οποίους χρειάζεται για να βγει από την αγωνιστική κρίση στην οποία βρίσκεται.