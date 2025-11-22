Το γεγονός και μόνο ότι η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνου Κόμπου στις ΗΠΑ ήταν η δεύτερη σε διάστημα μόλις 17 μηνών, είναι ενδεικτικό των όσων έχουν αλλάξει στις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ. Ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς ότι η πρώτη επίσκεψη Κόμπου πέρσι τον Ιούνιο είχε γίνει επί διακυβέρνησης Μπάιντεν και η νέα επί της νέας τετραετίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Για όσα βρέθηκαν στην ατζέντα, σε μια περίοδο μάλιστα με πολλά ζητήματα σε εκκρεμότητα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διμερές επίπεδο, «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» μίλησαν με τον Κωνσταντίνο Κόμπο. Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου στάθηκε κατ’ αρχάς στον μεγάλο αριθμό των ζητημάτων τα οποία κάλυψαν με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εξηγώντας ότι ανάμεσα σ’ αυτά εξέχουσα θέση είχε το πλαίσιο 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ + ΗΠΑ) και το πώς μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω ενδεχομένως και με την προωθούμενη κοινή συνάντηση των ΥΠΕΞ των τριών χωρών με τον Μάρκο Ρούμπιο, η οποία βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών.

Αναφορικά με το πού θα επικεντρωθούν τα επόμενα βήματα ο κύπριος ΥΠΕΞ είπε ότι δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση ακόμη. Στάθηκε όμως στην κοινή διαπίστωση της σημασίας που έχει η παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην κυπριακή αλλά και την ελληνική ΑΟΖ ευρύτερα, ενώ εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας αυτής.

Για Γάζα και Συρία

Ρωτήσαμε τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου για τα μεγάλα περιφερειακά ζητήματα, το πόσο και το εάν απασχόλησαν τη συνάντηση. Απάντησε πως φυσικά και συζητήθηκαν εκτενέστατα με την έμφαση να δίδεται βεβαίως στο ζήτημα της Γάζας όπως και στο θέμα της Συρίας. Ο Κωνσταντίνος Κόμπος εξήγησε ότι η Κύπρος δεν αρκείται στα όσα έκανε μέχρι στιγμής ειδικά για το θέμα της Γάζας και της ανθρωπιστικής αρωγής μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου που φτιάχτηκε με δική της πρωτοβουλία αλλά επιδιώκει να προσφέρει ακόμη περισσότερα.

«Θέσαμε», εξήγησε, την προθυμία και την επιθυμία μας να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην υλοποίηση του σχεδίου του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και την ανοικοδόμησή της. Είναι, συνέχισε, κοινό το όφελος από μία ειρήνευση στην περιοχή και η Κύπρος, ως μια χώρα η οποία έχει εξαίρετες σχέσεις με όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει, έναν ρόλο, όπως είπε, ο οποίος αποκτά πρόσθετη αξία από την ιδιότητά της ως μέλους και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η Κύπρος, συνέχισε ο Κωνσταντίνος Κόμπος, βρίσκεται σε ένα νέο αναβαθμισμένο επίπεδο όσον αφορά τη βαρύτητά της στην περιοχή αλλά και διεθνώς. Για να προσθέσει, ότι η φωνή της πλέον έχει ισχυροποιηθεί λόγω και της σαφούς στόχευσής της αλλά και της συνέπειας με την οποία κινείται.

Ιδιαίτερη έμφαση, υπογράμμισε ο κύπριος ΥΠΕΞ, δόθηκε στην επικείμενη ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου, εξηγώντας ότι η αμερικανική πλευρά έθεσε ενώπιόν του την ατζέντα των συζητήσεων ΗΠΑ – ΕΕ στο σύνολό της. Η Κύπρος, κατέληξε, δεσμεύτηκε να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να προωθήσει τον διάλογο επισημαίνοντας ότι ο διάλογος αυτός θα μπορούσε ομολογουμένως να είναι σε πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι είναι σήμερα.