Η παρουσία της είναι σχεδόν «αόρατη» αλλά καθοριστική σε συναντήσεις όπου η ακρίβεια των λέξεων έχει ειδικό βάρος. Η γυναίκα που φαινόταν στις φωτογραφίες δίπλα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, η «σκιά» που προέδρου Ζελένσκι στις επαφές του με την πολιτική ηγεσία της χώρας, είναι η έμπειρη διερμηνέας Ολγα Σαπολάγεβα, η οποία περιγράφει όσα έζησε τις έξι ώρες που ο πρόεδρος της Ουκρανίας βρέθηκε στην Ελλάδα.

«Η διερμηνεία αυτή ήταν ορόσημο στη ζωή μου» λέει η ίδια μιλώντας στα «ΝΕΑ». «Ηταν ορόσημο γιατί προσπαθείς να μεταφέρεις σε όσο υψηλότερο επίπεδο γίνεται τα λόγια ενός προέδρου η χώρα του οποίου βρίσκεται σε πόλεμο, μια χώρα που αμύνεται από το 2014 κατά της ρωσικής εισβολής. Και είναι ορόσημο να προσπαθείς να βοηθήσεις τη χώρα όπου γεννήθηκες και μεγάλωσες να σταθεί στα πόδια της σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, που βάλλεται από έναν πιο δυνατό εχθρό. Μαζί με τον επαγγελματισμό υπήρχε και συναισθηματική φόρτιση» εξηγεί η Ολγα Σαπολάγιεβα, η οποία ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Παρά τη μακρά πορεία της ως διερμηνέας στο πλευρό υψηλόβαθμων αξιωματούχων, ήταν η πρώτη φορά που παρείχε τις υπηρεσίες της στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Τον είδα κουρασμένο, όπως είναι φυσιολογικό, αλλά και πολύ προσγειωμένο. Αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι είναι θεσμός, είναι πρόεδρος, και όποιος βάλλει εναντίον του βάλλει κατά της Ουκρανίας» λέει.

Γεννημένη στη Μαριούπολη, με ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα της, η Ολγα Σαπολάγιεβα αισθάνεται ότι τη συνδέουν βαθιές ρίζες με τη χώρα μας. «Οι πρόγονοι του πατέρα μου ανήκαν στους Ελληνες που έφτασαν στην Ουκρανία πριν από χιλιάδες χρόνια, αρχικά στην Κριμαία και μετά στην Αζοφική. Eγώ σπούδασα Ιστορία στο πανεπιστήμιο και εκεί έμαθα τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Ηταν μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθω μια σπάνια γλώσσα όπως τα ελληνικά, τα οποία, άλλωστε δεν μπορούσα να διδαχθώ αλλού» εξηγεί.

Στη συνέχεια ξεκίνησε να εργάζεται ως διερμηνέας στην Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας, η οποία εκπροσωπεί την ελληνική Ομογένεια τα τελευταία 30 χρόνια, και έπειτα εργάστηκε για χρόνια στο ελληνικό προξενείο της Ελλάδας στη Μαριούπολη. Στην Ελλάδα έφτασε το 2010 ακολουθώντας τον έλληνα σύζυγό της που είχε γνωρίσει στην Ουκρανία. «Οι Ελληνες και οι Ουκρανοί έχουν πολλά κοινά στοιχεία, η νοοτροπία τους ταιριάζει περισσότερο από ό,τι με τους λαούς της Δυτικής Ευρώπης» εξηγεί.

Δεσμευμένη από πρωτοκόλλο εχεμύθειας η Ολγα Σαπολάγεβα δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τη επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως δηλώνει αισιόδοξη για τις επαφές που είχε στην Ελλάδα. «Είμαι αισιόδοξη», λέει, «το κλίμα ήταν καλό παρά τα δυσκολίες. Η Ουκρανία νιώθει τη στήριξη της Ελλάδας όπως και οι ουκρανοί πρόσφυγες, στους οποίους οι Ελληνες άνοιξαν τα σπίτια τους και τις αγκαλιές τους. Το έχει επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος ευχαριστεί τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη και τη ζεστασιά με την οποία δέχτηκε τους ουκρανούς πρόσφυγες. Θέλουμε τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας και είμαι αισιόδοξη ότι θα την έχουμε» προσθέτει.

«Η Ουκρανία συσπειρώθηκε»

Περιγράφοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ουκρανία ύστερα από τόσα χρόνια πολέμου, σημειώνει πως «αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι η Ουκρανία συσπειρώθηκε ως έθνος. Αν πριν από 10 χρόνια κάποιος Ουκρανός έλεγε “δεν πειράζει να μιλάω ρωσικά, δεν πειράζει να πηγαίνω για δουλειά στη Ρωσία”, τώρα αυτό δεν ισχύει. Η Ουκρανία συσπειρώθηκε από μια εισβολή που γίνεται, μάλιστα, από κάποιους που λένε ότι είναι αδέλφια μας και ότι ήρθαν για να μας απελευθερώσουν. Την Τετάρτη “απελευθέρωσαν” μια πολυκατοικία από 26 κατοίκους – ανάμεσά τους τρία παιδιά – στην πόλη Ternopil με πύραυλο κρουζ. Μάλλον από την πολλή τους αγάπη…».

Η ίδια προσθέτει πως ο άνθρωπος συνηθίζει τα πάντα. Οι Ουκρανοί έχουν προσαρμοστεί και έχουν επιβιώσει σε καταστάσεις που σε εμάς φαίνονται αδιανόητες. Γιατί είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, να είσαι 15 ή 16 ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι, χωρίς θέρμανση και χωρίς νερό αφού κάποια στιγμή σταματούν οι αντλίες. Ομως αυτές οι δυσκολίες τους έχουν ατσαλώσει και τους έχουν συσπειρώσει. Γιατί ναι μεν όλοι θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά με τι κόστος;».

Η πορεία της Ολγα Σαπολάγεβα έχει συνδεθεί με τις σχέσεις των δύο λαών. Υπήρξε αποκλειστική διερμηνέας του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια κατά την επίσκεψή του στη Μαριούπολη το 2008, ενώ πέρυσι πραγματοποίησε διερμηνεία για τον υπουργό Επικρατείας της Ουκρανίας κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Επίσης, έχει παράσχει διερμηνεία σε έλληνες υπουργούς και υφυπουργούς Εξωτερικών κατά τις επίσημες επισκέψεις τους στην Ουκρανία, το 2014 στον τότε Πρόεδρο της ΝΔ Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε μεταβεί στη Μαριούπολη για τα εγκαίνια ελληνικού διαγνωστικού κέντρου και σε μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για θέματα Απόδημου Ελληνισμού.