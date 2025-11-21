Ρεκόρ καλλιτέχνη, ρεκόρ δημοπρασίας και αποκαθήλωση του Πάμπλο Πικάσο από τη δεύτερη θέση του πλέον ακριβοπληρωμένου καλλιτέχνη πέτυχε ο Γκούσταβ Κλιμτ με το ολόσωμο πορτρέτο της Ελισάβετ Λέντερερ που άλλαξε χέρια το βράδυ της Τρίτης σε δημοπρασία των Sotheby’s προς 236,4 εκατ. δολάρια.

Το έργο – ένα από τα δύο τέτοια επώνυμα έργα κατόπιν παραγγελίας που φιλοτέχνησε ο Κλιμτ και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές – ήταν από τα κορυφαία της δημοπρασίας της συλλογής του Λέοναρντ Λόντερ. Η αρχική εκτίμηση για το κορυφαίο από τα 55 της συλλογής που δημοπρατήθηκαν, συνολικής αξίας άνω των 527 εκατ. δολαρίων, ανερχόταν περί τα 150 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας τα 108,4 εκατ. δολάρια του προηγούμενου ρεκόρ για έργο του καλλιτέχνη που είχε σημειωθεί προ διετίας. Με την τιμή ρεκόρ που έπιασε το πορτρέτο της Ελισάβετ Λέντερερ ο Κλιμτ αποκαθήλωσε το έργο του Πάμπλο Πικάσο «Γυναίκες του Αλγερίου (Εκδοχή Ο)» (1955) από τη δεύτερη θέση του πιο ακριβού έργου που έχει πουληθεί ως τώρα σε δημοπρασία – 179,4 εκατ. δολάρια το 2015 –, ενώ ακλόνητος στην κορυφή μένει ο αμφιλεγόμενος ως προς την πατρότητα «Σωτήρας του Κόσμου» (Salvator Mundi) του Λεονάρντο ντα Βίντσι (450 εκατ. δολάρια το 2017).

Αντιθέτως, οι προσδοκίες ότι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα έργα τέχνης, η χρυσή λεκάνη τουαλέτας του Μαουρίτσιο Κατελάν, θα σημείωνε τιμή ρεκόρ εξανεμίστηκαν το βράδυ της Τρίτης, καθώς μόνο μία προσφορά υπήρξε για το γλυπτό από μασίφ χρυσό 18 καρατίων. Πουλήθηκε στην τιμή εκκίνησης – 10 εκατ. δολάρια, όσο είναι η αξία του χρυσού – και η τελική τιμή μετά τα έξοδα διαμορφώθηκε στα 12,1 εκατ. δολάρια.