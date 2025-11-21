Κάθε χρόνο, η 3η Κυριακή του Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων Δυστυχημάτων. Είναι ημέρα μνήμης γι΄ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, ημέρα αναγνώρισης του πόνου που βιώνουν οι συγγενείς τους αλλά και αφύπνισης της κοινωνίας και ευαισθητοποίησης των μελών της σε σχέση με τα θέματα της οδικής ασφάλειας.

Τα νούμερα και τα στατιστικά στοιχεία για τον φόρο αίματος στους δρόμους είναι αμείλικτα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Εθνη, κάθε χρόνο 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώνονται σε τροχαία δυστυχήματα και άλλα 50 εκατομμύρια τραυματίζονται ή μένουν ανάπηροι. Πρώτη αιτία θανάτου στους νέους 5-29 ετών είναι οι τροχαίες συγκρούσεις. Και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα: μόνο το 2024 στη χώρα μας έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο 665 άτομα, ενώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μέχρι και τον Αύγουστο του 2025 οι νεκροί από τα τροχαία έφταναν τους 370. Σύμφωνα, τέλος, με στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας και Μεταφορών (ETSC) για το 2025, η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των πιο επικίνδυνων ευρωπαϊκών χωρών με 64 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων Δυστυχημάτων, ο πανελλαδικός σύλλογος «SOS Τροχαία Εγκλήματα» διοργάνωσε με επιτυχία την Κυριακή 16 Νοεμβρίου συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ η προγραμματισμένη στην Αθήνα εκδήλωση αναβλήθηκε λόγω απαγόρευσης των συναθροίσεων και θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 23 Νοεμβρίου. Προβλέπεται πορεία από το Χίλτον μέχρι την Ομόνοια (εκκίνηση στις 12), η οποία θα περάσει και θα κάνει στάση σε 6 ακόμα σημεία της πόλης όπου έχουν σημειωθεί δυστυχήματα.

Οπως σημειώνουν μεταξύ άλλων οι διοργανωτές, «η επιλογή της πορείας έγινε για να επισημανθεί πως οι τροχαίες συγκρούσεις γίνονται όλο και περισσότερο στις κατοικημένες περιοχές, για την ανάγκη πρόληψης, τη θέσπιση του ορίου 30 km/h, του μηδενικού αλκοόλ και την απαίτηση για ασφαλείς – αποτρεπτικές υποδομές. Για πόλεις για τους ανθρώπους, με περιορισμό της μηχανοκίνησης, ασφαλές περπάτημα, ποδηλασία και δημόσιες συγκοινωνίες».