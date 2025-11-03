Παρά το νέο αυστηρό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας λίγα πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει στους ελληνικούς δρόμους.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Οκτώβριο του 2025 βεβαιώθηκαν 33.875 παραβάσεις από τις οποίες 273 σε βαθμό πλημμελήματος.

Τα στοίχεα για τον μήνα Οκτώβριο:

486 τροχαία ατυχήματα

14 θάνατοι

554 τραυματισμοί

Τα κυριότερα αίτια αφορούν, πααραβάσεις του ΚΟΚ, παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς και την μη χρήση προστατευτικού κράνους