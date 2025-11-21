Με τη ρητορική γύρω από μια πιθανή πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία στο προσεχές μέλλον να αυξάνεται στην Ευρώπη, η οποία μπαίνει σε διαδικασία δημιουργίας μιας «στρατιωτικής Σένγκεν» που στόχο έχει να διευκολύνει τις στρατιωτικές μετακινήσεις από το ένα άκρο της Ενωσης στο άλλο, οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να πραγματοποιούν ασκήσεις και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, επικεντρώνοντας στην ανατολική πτέρυγα.

Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε στις 19 και θα ολοκληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου η άσκηση με την επονομασία «Neptune Strike 25-4». Η Ελλάδα συμμετέχει με δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper, τα οποία απογειώνονται και συνοδεύουν «πακέτα» μαχητικών σε αποστολές κρούσης, πλήττοντας στόχους σε πεδία βολών σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Πολύ κοντά δηλαδή στην Ουκρανία, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Για τις ανάγκες της άσκησης έχει δεσμευτεί και μια περιοχή για τις 25 Νοεμβρίου νοτίως της Χαλκιδικής για εναέριους ανεφοδιασμούς, αλλά, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες στρατιωτικές πηγές στην Αθήνα, η περιοχή αυτή έχει δεσμευτεί ως εφεδρική και το πιο πιθανό είναι να μη χρησιμοποιηθεί.

Στην άσκηση αυτή συμμετέχουν δέκα χώρες, και συγκεκριμένα οι ΗΠΑ, η Ελλάδα, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Η Βρετανία και η Ιταλία έχουν στείλει στην άσκηση αυτή τα αεροπλανοφόρα τους, τα οποία βρίσκονται στην Αδριατική. Από εκεί θα απογειώνονται τα μαχητικά τους για να εκτελούν τις αποστολές σε Βουλγαρία, Πολωνία και Ρουμανία.

Μοναδικό σημείο στη «Neptune Strike» είναι η συμμετοχή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) από τη Δύναμη Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης του ΝΑΤΟ (NISRF) με έδρα τη Sigonella της Ιταλίας. Η NISRF μπορεί να πραγματοποιεί αναγνώριση και επιτήρηση με ραντάρ αυτόνομα και ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, ωστόσο, νατοϊκές ασκήσεις γίνονται και στην ελληνική επικράτεια. Μονάδες του 6ου Στόλου και ειδικά της δύναμης ναρκοθηρευτικών συμμετείχαν στην άσκηση «Aegean Seal 2025-I» στον Νότιο Ευβοϊκό, όπου έγινε εκτενής χρήση μη επανδρωμένων σκαφών. Ο αντιπλοίαρχος Χαράλαμπος Κατσαρός, διευθυντής της «Aegean Seal 2025-I», συνόψισε την αξία της άσκησης τονίζοντας: «Παρόλο που το Αιγαίο Πέλαγος χρησιμεύει ως το κύριο πεδίο εκπαίδευσης, οι δεξιότητες και οι τακτικές, οι τεχνικές και οι διαδικασίες (TTPs) που αναπτύσσονται εδώ μπορούν να μεταφερθούν άμεσα σε όλες τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, όπου υπάρχουν παρόμοιες προκλήσεις στον ναρκοπόλεμο και την παράκτια ασφάλεια. Η “Aegean Seal” επικεντρώνεται σε περιοχές μάχης που σχετίζονται με αντιμέτρα ναρκών, υποβρύχια εκρηκτικά και ειδικές επιχειρήσεις TTP, ενισχύοντας τη συλλογική ικανότητα του ΝΑΤΟ να λειτουργεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε οποιοδήποτε θαλάσσιο θέατρο».