Εξακολουθούν να μένουν με τους γονείς τους, επειδή αδυνατούν να συντηρήσουν μόνοι τους ένα νοικοκυριό και μάλιστα για τους περισσότερους τα εισοδήματα δεν επαρκούν για τις βασικές ανάγκες. Η πλειοψηφία νιώθει εξουθένωση στη δουλειά και γι’ αυτό σχεδόν 5 στους 10 θα άλλαζαν εργασία ακόμη και με μείωση εισοδήματος. Και, κυρίως, επτά στους δέκα δεν διαβλέπουν επαγγελματικές προοπτικές στη χώρα.

Τα στοιχεία έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για τους νέους της GenZ (γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012) που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ALCO είναι πράγματι αποθαρρυντικά. Η έρευνα αποτυπώνει το πορτρέτο της Generation Z – νέων έως 29 ετών – μέσα από δείγμα 1.500 εργαζομένων. Τα στοιχεία δείχνουν μια γενιά που επιθυμεί σταθερότητα και δημιουργικότητα, αλλά βιώνει την ανασφάλεια ως κανονικότητα. Είναι μια γενιά μορφωμένη αλλά εργάζεται σήμερα μέσα σε συνθήκες χαμηλής αμοιβής, άγχους και αβεβαιότητας.

Παρά το γεγονός ότι εργάζονται, μόλις 20% των νέων ζουν μόνοι τους, ενώ 45% εξακολουθούν να μένουν με την οικογένειά τους (το ποσοστό αυτό γι’ αυτούς που εργάζονται με μερική απασχόληση ανεβαίνει στο 65%) και το 30% με φίλο ή σύντροφο. Μόλις το 30% συμβάλλει οικονομικά στο ενοίκιο ή στα έξοδα στέγασης. Το 70% δηλώνει ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για τις βασικές ανάγκες του μήνα, ενώ 6 στους 10 παραμένουν οικονομικά εξαρτημένοι από τους γονείς τους.