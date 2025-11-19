Ευθείες και έμμεσες παρεμβάσεις, θεσμικό παραμερισμό και καχυποψία κατήγγειλε ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, μιλώντας για τα προβλήματα που αντιμετώπισε στη θητεία του, η οποία έχει τυπικά λήξει και αναζητείται αντικαταστάτης. Ο Ποττάκης μίλησε σε podcast του νομικού ιστοτόπου SyntagmaWatch (με τον Ξενοφώντα Κοντιάδη) για όλα, εξηγώντας ότι συχνά στις ανεξάρτητες Αρχές ασκούνται πιέσεις με έμμεσους τρόπους, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ένας τρόπος είναι, ας το πούμε, ο οικονομικός στραγγαλισμός». Οσο για την υπόθεση της Πύλου, όπου οι διώξεις στους άνδρες του Λιμενικού φαίνεται πως δικαιώνουν την επιμονή του για περαιτέρω έρευνα, ο Ποττάκης αποκάλυψε ότι δεν δημοσιοποίησε όλα τα στοιχεία που παρέδωσε στη Δικαιοσύνη και ότι όσοι του επιτέθηκαν μάλλον «θα εκτεθούν πολύ περισσότερο όταν ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση». Για το τελευταίο, ειδικά, να πω ότι μαθαίνω πως το υπουργείο εξακολουθεί να μη σκέφτεται την πειθαρχική έρευνα των διωκόμενων για κακουργήματα λιμενικών, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.

Οργή στον Περισσό για τη δικογραφία

Αίσθηση προκάλεσε στη Βουλή η διαβίβαση δικογραφίας με αίτημα άρσης ασυλίας του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, έπειτα από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη που κατηγορεί το ΚΚΕ για παραβίαση του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων. Ο Περισσός εκφράζει την απορία του για την προώθηση δικογραφίας στη Βουλή, για μια καταγγελία που τη χαρακτηρίζει ανυπόστατη. Οπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ «τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων, δηλώνει κανονικά τα έσοδά του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές-κληρονομιές, τα δημοσιοποιεί στον ετήσιο ισολογισμό του και όλα αυτά στέλνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ είναι συνεπές στις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ». Αυτό που πράγματι δεν κάνει το ΚΚΕ είναι να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία όσων κάνουν εισφορές μικρών ποσών, με τα γνωστά κουπόνια. «Γι’ αυτό άλλωστε και μόνο για αυτό», όπως τονίζει ο Περισσός, «επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής διοικητικό πρόστιμο και ουδέποτε τέθηκε θέμα ποινικών ευθυνών».

Τον Ιανουάριο «κληρώνει» για τα SMS

Τον Ιανουάριο του 2026 θα δικαστούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών οι πρώτες 15 αγωγές πολιτών για τα μαζικά SMS που είχε στείλει το υπουργείο Μεταφορών εν όψει της 28ης Οκτωβρίου. Τάχιστη ανταπόκριση, αν σκεφτούμε τους συνήθεις χρόνους της ελληνικής Δικαιοσύνης, ενώ αναμένεται και σχετική απόφαση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αγωγές αφορούν, συγκεκριμένα, ηθική βλάβη που τους προκάλεσε η επεξεργασία δεδομένων για αποστολή SMS χωρίς τη συγκατάθεσή τους και ελλείψει άλλης νομικής βάσης που θα το επέτρεπε κατά τον GDPR. Κι επειδή τα πρόστιμα για όλα αυτά, εφόσον επιδικαστούν, τα πληρώνουμε εμείς, να ενημερώσω ότι το ελάχιστο ποσό αποζημίωσης ορίζεται από τον νόμο στις 10.000 ευρώ.

Ηταν η «ψυχή» του ΣΥΡΙΖΑ

Μια ιστορική προσωπικότητα της Αριστεράς και ιδρυτικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Η πολιτική δράση του ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια, ενώ είχε αντιδικτατορική δράση στην οργάνωση ΠΑΜ, συμμετέχοντας στην εξέγερση της Νομικής και του Πολυτεχνείου. Μετά από χρόνια αγώνων στο ενωμένο ΚΚΕ και το ΚΚΕ Εσωτερικού, ο Φλαμπουράρης υπήρξε από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα και παρέμενε ενεργός ως τον περασμένο Μάιο, που ανέλαβε επικεφαλής του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε στην Ολομέλεια η Ρένα Δούρου, οπότε και ακολούθησαν συλλυπητήρια από τον προεδρεύοντα, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τον Γιάννη Λοβέρδο, τον Παύλο Γερουλάνο, τον Θοδωρή Δρίτσα και εκπροσώπους όλων των κομμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα. Τη θλίψη του εξέφρασε ο Νικήτας Κακλαμάνης, τονίζοντας ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης «παρέμεινε πάντα πιστός στις ιδέες του και αφοσιωμένος στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος, έτσι όπως πίστευε και πρέσβευε ο ίδιος». Συντετριμμένος δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας ότι «ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβαλε όλες τις εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων μέχρι και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας.