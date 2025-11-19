Δεν απάντησε, λένε, η Αννα Διαμαντοπούλου στο ερώτημα του κυβερνητικού εκπροσώπου αν συμφωνούν όλοι στο ΠΑΣΟΚ με όσα δήλωσε η Θρασκιά για τον Τσίπρα. Μα, έγραψε «δεν θα σταματήσουν. Ούτε κι εμείς! Επιμένουμε σταθερά μπροστά, προγραμματικά, δημοκρατικά. Μιλάμε για το μέλλον, για την πολιτική ως ήθος και πράξη στη νέα εποχή, με αλληλεγγύη και συντροφικότητα μεταξύ μας». Τι άλλο να κάνει, αφού παρέφρασε ελαφρώς το προεκλογικό γαλάζιο σύνθημα του 2023 «σταθερά, τολμηρά, μπροστά»;

Σπίλωση

Εξαλλη έγινε η Αλεξάνδρα Σδούκου με τον Καραμέρο, που της είπε «προέρχεστε από την Κεντροαριστερά». Από εκεί που πατούσε ατάραχη πάνω στη φωνή του Δουδωνή, κοιτώντας την κάμερα, γύρισε προς τον συριζαίο κι άρχισε με ειλικρινή αγανάκτηση να του λέει «εμένα δεν θα με σπιλώνετε». Είναι κατανοητή η ανάγκη της να μη μουντζουρωθεί το γαλάζιο προφίλ της, αλλά δεν εξοντώνεται κανείς ηθικά αν θυμίσει κάποιος ότι συνεργαζόταν για χρόνια με πράσινο υπουργό. Δεν ισχυρίστηκε και πως απόλαυσε τη συνεργασία με έναν δραχμιστή.

Καπετάνιος

«Το 2015-19 έδειξε ότι είναι εξαιρετικός καπετάνιος. Σας θυμίζω ότι το 52% των ερωτηθέντων σε μέτρηση λέει ότι ζούσε καλύτερα την περίοδο 2015-2019». Τάδε έφη για τις ικανότητες του Τσίπρα ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Βέβαια, όταν το ποσοστό αυτών που δηλώνει στις δημοσκοπήσεις πως δεν θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα του πρώτου αριστερού πρωθυπουργού, ή πως δεν τον εμπιστεύεται, δεν πέφτει κάτω από 60%, νομιμοποιείται κανείς να υποθέσει ότι οι πολλοί τον θεωρούν ικανό να βυθίσει το πλοίο με γαλήνιο ουρανό.

Φέρετρα

«Αποστολή στρατευμάτων – στην Ουκρανία – δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αποσταλεί», ξεκαθάρισε στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Αναγκάστηκε να το κάνει γιατί η αντιπολίτευση, δεξιά κι αριστερή, ζήτησε εξηγήσεις για κάτι ηρωικά που ανέφερε τις προάλλες ο υπουργός Αμυνας σχετικά με «το πρώτο προαπαιτούμενο», που «είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών και η επιστροφή σε πνεύμα αυτοθυσίας» προκειμένου οι ευρωπαίοι πολίτες να υπερασπιστούν τα δικαιώματα που απολαμβάνουν, προτού επισημάνει – σαν να είναι κακό – ότι «η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω».