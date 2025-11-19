Ερχονται το αμέσως επόμενο διάστημα εκπαιδευτικά προγράμματα για συνολικά 40.000 δημοσίους υπαλλήλους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προτεραιότητα, μάλιστα, θα δοθεί στο προσωπικό των δήμων, το οποίο αναμένεται μέσα σε λίγες ημέρες να ξεκινήσει την εκπαίδευση.

Συνεργασία ΚΕΔΕ – ΕΚΔΔΑ

Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα για υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Τεχνικών Ειδικοτήτων έχει δρομολογήσει για το αμέσως επόμενο διάστημα το υπουργείο Εσωτερικών, ενδυναμώνοντας τους εργαζομένους στους δήμους όλης της χώρας. Τα προγράμματα αφορούν χιλιάδες ωφελουμένους και αρχή θα γίνει με τους εργαζομένους στους δήμους της Νότιας Αθήνας μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Αξίζει να σημειωθεί πως τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα αποτελούν προϊόν συνεργασίας της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με το τελευταίο, δε, να επιμελείται τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών δράσεων.

Επενδύουμε στους ανθρώπους

Είναι χαρακτηριστικό πως την εκκίνηση των προγραμμάτων ανακοίνωσε ήδη από το βήμα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ την περασμένη εβδομάδα, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Οπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «στο υπουργείο Εσωτερικών επενδύουμε στους ανθρώπους και στην ενδυνάμωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά η εκπαίδευση αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς εξαιρέσεις και πολλαπλές ταχύτητες. Αντίθετα, εισάγοντας μια νέα φιλοσοφία, αυτοβελτίωσης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων των υπαλλήλων».

Σημειωτέον ότι με τον Ν. 4940/2022 προβλέπονται η αξιολόγηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για το σύνολο των υπαλλήλων, δηλαδή ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, τη στιγμή που η επιμόρφωση και η καταγραφή αυτής στο Ετήσιο Σχέδιο Ανάπτυξης του υπαλλήλου αποτελούν υποχρέωση για την αξιολόγηση.

Ταυτόχρονα, τα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών διέγνωσαν – μέσα από τα Ετήσια Σχέδια Αξιολόγησης – διαφορετικές ταχύτητες ως προς τον ψηφιακό γραμματισμό, καθώς διαπιστώθηκε πως πολλοί από τους υπαλλήλους δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για να συμμετάσχουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα, είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα.

Επιπλέον, δεν έχουν πάντοτε πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως είναι για παράδειγμα οι υπολογιστές ή τα tablets, ενώ συχνά υπάρχει και επιφύλαξη ή ανασφάλεια για την ίδια τη διαδικασία της μάθησης μέσα από τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η δράση του υπουργείου

Το «CityHub» παρουσιάζει αποκλειστικά την εκπαιδευτική δράση του υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την υλοποίηση των τριών νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

Ψηφιακή ενδυνάμωση

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε όλους τους υπαλλήλους ΥΕ και στους υπαλλήλους ΔΕ τεχνικών ειδικοτήτων, μόνιμους, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ορισμένου Χρόνου (οι οποίοι συμπληρώνουν εντός 24μήνου τουλάχιστον 12 μήνες).

Το περιεχόμενο, δε, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει οριστεί ως εξής:

Ψηφιακή ενδυνάμωση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους ΥΕ και ΔΕ που θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν βασικά ψηφιακά εργαλεία. Με απλές και πρακτικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή, να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, να στέλνουν και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) και να γράφουν κείμενα σε υπολογιστή. Επίσης, εξοικειώνονται με βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως το «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού». Ο στόχος είναι να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στη χρήση της τεχνολογίας και να συμμετέχουν ισότιμα στη σύγχρονη ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Το πρόγραμμα βοηθά τους υπαλλήλους ΥΕ και ΔΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων να κατανοήσουν πώς μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους συναδέλφους τους στον χώρο εργασίας. Εξηγεί, δηλαδή, με απλό τρόπο τι σημαίνει πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων, ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για να αποφεύγονται ατυχήματα και ασθένειες, και πώς να αντιμετωπίζονται καταστάσεις ανάγκης με βασικές πρώτες βοήθειες. Στόχος είναι να ενισχυθεί η κουλτούρα ασφάλειας, υπευθυνότητας και συνεργασίας στους δημόσιους χώρους εργασίας, ώστε όλοι να εργάζονται με υγεία και ασφάλεια.

Εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις

Η εκπαίδευση αυτή βοηθά τους υπαλλήλους ΥΕ και ΔΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων να γνωρίσουν καλύτερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη δουλειά. Εξηγεί με απλό τρόπο τι προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας, ποια δικαιώματα έχουν (όπως άδειες ή διευκολύνσεις) και ποιες είναι οι βασικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην υπηρεσία και στους πολίτες.

Στόχος είναι να κατανοήσουν τον ρόλο τους στο Δημόσιο, να εργάζονται με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και σεβασμό, και να βελτιώσουν την καθημερινή τους απόδοση και τη συνεργασία τους με τους συναδέλφους και τους πολίτες.

Πιστοποιημένη εκπαίδευση δύο ημερών

Υπενθυμίζεται πως κάθε πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια επτά ώρες, είναι πιστοποιημένο και θα υλοποιείται σε δύο ημέρες, ώστε να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Και παράλληλα οι υπάλληλοι ΥΕ και ΔΕ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα που ήδη προσφέρονται από το ΕΚΔΔΑ, όπως αυτά των δεξιοτήτων του Ν. 4940/2022, οι πρώτες βοήθειες κ.λπ.