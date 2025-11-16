800 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο προκηρύχθηκαν το τελευταίο διάστημα, μέσα από συνολικά 20 νέες προκηρύξεις που δίνουν ευκαιρίες απασχόλησης σε υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι διαγωνισμοί αφορούν αποφοίτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), δηλαδή πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και αποφοίτους λυκείου και γυμνασίου.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι 800 θέσεις ανά φορέα περιλαμβάνονται σε πλήθος προκηρύξεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για την προθεσμία και τις ειδικότητες μέσω των σχετικών ανακοινώσεων.