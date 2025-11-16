800 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο προκηρύχθηκαν το τελευταίο διάστημα, μέσα από συνολικά 20 νέες προκηρύξεις που δίνουν ευκαιρίες απασχόλησης σε υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι διαγωνισμοί αφορούν αποφοίτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), δηλαδή πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και αποφοίτους λυκείου και γυμνασίου.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι 800 θέσεις ανά φορέα περιλαμβάνονται σε πλήθος προκηρύξεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για την προθεσμία και τις ειδικότητες μέσω των σχετικών ανακοινώσεων.

ΦορέαςΚαταληκτική ημερομηνίαΑριθμός θέσεων
Δήμος ΠετρούποληςΠέμπτη 13 Νοεμβρίου15
Δήμος ΚιλκίςΔευτέρα 17 Νοεμβρίου20
ΑστυνομίαΔευτέρα 17 Νοεμβρίου5
Δήμος ΒόλουΔευτέρα 17 Νοεμβρίου4
Εθνικό Αρχαιολογικό ΜουσείοΔευτέρα 17 Νοεμβρίου55
Δήμος ΦυλήςΤετάρτη 19 Νοεμβρίου13
Δήμος ΚαλλιθέαςΠέμπτη 20 Νοεμβρίου5
Πυροσβεστικό ΣώμαΠαρασκευή 21 Νοεμβρίου15
Πυροσβεστικό ΣώμαΠαρασκευή 21 Νοεμβρίου45
ΔΕΔΔΗΕΔευτέρα 24 Νοεμβρίου28
ΕΑΒΤρίτη 25 Νοεμβρίου145
ΑΔΜΗΕΚυριακή 30 Νοεμβρίου141
ΤΕΚΑΔευτέρα 1 Δεκεμβρίου7
ΕΣΥΠαρασκευή 5 Δεκεμβρίου55
Δήμος ΘάσουΠαρασκευή 5 Δεκεμβρίου40
ΑΣΕΠ 6Κ/2025Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου25
ΛιμενικόΔευτέρα 15 Δεκεμβρίου3
Νομικό Συμβούλιο του ΚράτουςΚυριακή 12 Ιανουαρίου102
