Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την έγκριση 12 προκηρύξεων για προσλήψεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού με απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι θέσεις αφορούν σε διάφορους φορείς και περιοχές της χώρας, με προθεσμίες αιτήσεων που κυμαίνονται μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται, περιλαμβάνονται βοηθοί νοσηλευτών, βρεφονηπιοκόμοι, οδηγοί, μηχανικοί και πολλές άλλες θέσεις για άτομα με απολυτήριο Λυκείου.
Δείτε παρακάτω τις ειδικότητες και τις προθεσμίες αιτήσεων για κάθε φορέα:
- Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Καλαμάτας (Αιτήσεις έως 5/9): ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
- Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αρχανών Αστερουσίων (Αιτήσεις έως 5/9): ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
- ΔΕΔΔΗΕ Δράμας (Αιτήσεις έως 5/9): ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (Αιτήσεις έως 6/9): ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες, ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας (Αιτήσεις έως 8/9): ΔΕ Οδηγοί
- Τήνου (Αιτήσεις έως 8/9): ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
- Καντάνου Σελίνου (Αιτήσεις έως 8/9): ΔΕ Μάγειρες
- Πρεσπών (Αιτήσεις έως 8/9): ΔΕ Οδηγοί
- ΣΤΑΣΥ (Αιτήσεις έως 15/9): ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Ηλεκτρονικοί, ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες, ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Συντηρητές ΜΕΚ, ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- Μουσείο–Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη – Tériade (Αιτήσεις έως 15/9): ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
- Δομοκού: ΔΕ Μάγειρες, ΔΕ Βοηθοί Φαρμακείων
- Καλλιθέας: ΔΕ Οδηγοί, ΔΕ Υδραυλικοί