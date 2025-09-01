Από σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 08:00, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την 4ΕΑ/2025 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), κατηγορίας ΤΕ, με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., στην ανωτέρω διαδικασία, λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. (Παράρτημα Η΄).

Στην αίτηση επισυνάπτεται και παράβολο των 15 ευρώ, το οποίο προμηθεύονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου ->Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. σχετικός σύνδεσμος (λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

Η ηλεκτρονική υποβολή θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν οι υποψήφιοι:

Επιλέξουν «Οριστικοποίηση» της αίτησης.

Ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός παραβόλου εμφανίζεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» στο ΑΣΕΠ (Παράρτημα Δ΄).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην πληρωμή του κωδικού παραβόλου που αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική αίτηση, έως την οριστικοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ο κωδικός παραβόλου εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΨΔ: https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo