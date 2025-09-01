Το ΑΣΕΠ αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τα αποτελέσματα για επτά σημαντικές προκηρύξεις, συνολικού αριθμού 5.892 μόνιμων θέσεων. Οι προσλήψεις αφορούν υποψηφίους πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καλύπτοντας φορείς του Δημοσίου, Υπουργεία, Επιμελητήρια και ειδικές κατηγορίες ΑμεΑ. Ανάμεσα στις προκηρύξεις περιλαμβάνονται θέσεις στα Καταστήματα Κράτησης, στο Υπουργείο Υγείας και άλλους δημόσιους φορείς.

Δείτε αναλυτικά για ποιες προκηρύξεις πρόκειται:

9Κ/2021: Έρχονται προσωρινά αποτελέσματα για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από πίνακες επιλαχόντων, 60 θέσεων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

5Κ/2023: Βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από πίνακες επιλαχόντων, 61 θέσεων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

5Κ/2023: Έρχονται προσωρινά αποτελέσματα για 397 μόνιμες προσλήψεις της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

5Κ/2024: Από μέρα σε μέρα βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα για 138 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Επιμελητήρια, Υπουργεία και φορείς

6Κ/2024: Έρχονται οριστικά αποτελέσματα για 1.592 μόνιμες προσλήψεις ΑμεΑ των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου

7Κ/2024: Βγαίνουν από μέρα σε μέρα τα οριστικά αποτελέσματα για 1.113 μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου

8Κ/2024: Έρχονται προσωρινά αποτελέσματα για 2.217 μόνιμες προσλήψεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου

1Κ/2025: Αναμένονται να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα για314 θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)