Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) άναψε το «πράσινο φως» για 13 νέες προκηρύξεις, που αφορούν προσλήψεις σε δήμους και δημόσιους φορείς για θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι θέσεις καλύπτουν κυρίως ανάγκες εποχικού προσωπικού σε τομείς όπως η καθαριότητα, η φύλαξη και η τεχνική υποστήριξη. Οι υποψήφιοι χρειάζεται να διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

Οι προκηρύξεις αναμένεται να δημοσιευθούν σταδιακά τις επόμενες ημέρες, με τη διαδικασία των αιτήσεων να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για όσους αναζητούν σταθερή ή εποχική εργασία στο Δημόσιο, ειδικά σε τοπικό επίπεδο.

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης (Αιτήσεις έως 24/10): ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Αγίου Νικολάου (Αιτήσεις έως 27/10): ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Πολυγύρου (Αιτήσεις έως 27/10): ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών, ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων

Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Η Αγία Παρασκευή” (Αιτήσεις έως 29/10): ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Η Αγία Παρασκευή” (Αιτήσεις έως 29/10): ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Πειραιά (Αιτήσεις έως 31/10): ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Τρίπολης (Αιτήσεις έως 31/10): ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Θήρας (Αιτήσεις έως 3/11): ΥΕ Επιμελητές Κλητήρες

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πεντέλης: ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Ελληνικού Αργυρούπολης: ΥΕ Φύλακες

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σύρου Ερμούπολης: ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Περάματος: ΥΕ Εργάτες Πρασίνου

Ζίτσας: ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων