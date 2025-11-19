Αμεση νομοθετική πρωτοβουλία πρόκειται να αναλάβει το υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην ONEX, που ελέγχει τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα DFC, να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από τη ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη συνάντηση που είχε στο υπουργείο με την πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. «Συζητήσαμε αναλυτικά τους κοινούς στόχους και τη συνεργασία μας για την ενίσχυση της στρατηγικής μας σχέσης», δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε μεταξύ άλλων ότι «προσβλέπουμε στην επέκταση και χρήση του λιμανιού της Ελευσίνας ως κόμβου logistics σε αυτή τη σημαντική γεωπολιτική περιοχή. Αποτελεί ένα κομβικής σημασίας βήμα προς τα εμπρός».

Voucher για σύμβουλο και ψυχολόγο

Τον μηχανισμό πρόληψης οικονομικής κατάρρευσης ενεργοποιεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέσω ειδικών συμβούλων «έγκαιρης προειδοποίησης», οι επαγγελματίες που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο αφερεγγυότητας θα ειδοποιούνται εγκαίρως και θα λαμβάνουν voucher για να καλύψουν το κόστος πιστοποιημένων συμβούλων, οι οποίοι θα τους καταρτίζουν στοχευμένο σχέδιο διάσωσης. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και στην ψυχολογική διάσταση του χρέους, προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης και εμψύχωσης (mentoring), αναγνωρίζοντας ότι το βάρος της υπερχρέωσης δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και ψυχικό. Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου εστιάζει στην έγκαιρη παρέμβαση, πριν ο οφειλέτης βρεθεί σε μη αναστρέψιμη κατάσταση. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους ευάλωτους οφειλέτες που επρόκειτο να παραδώσουν την κατοικία τους στον υπό ίδρυση Φορέα Ακινήτων λαμβάνοντας παράλληλα κρατική ενίσχυση. Με την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και την υπογραφή νέας ρύθμισης η παλιά κρατική επιδότηση διακόπτεται αυτόματα. Στόχος είναι η μετάβαση του οφειλέτη στο νέο πλαίσιο προστασίας χωρίς να «τρέχουν» παράλληλα παλαιότερες επιδοτήσεις που δεν συνάδουν με τη νέα ρύθμιση.

Τέλος οι διώξεις για όσους πτωχεύουν

Μετά το τέλος των ποινικών διώξεων για όσους ρυθμίζουν τις οφειλές τους μπαίνει φρένο στις διώξεις και για όσους κηρύσσουν πτώχευση. Με νέα διάταξη του νομοσχεδίου για τις σχολάζουσες κληρονομίες «παγώνει» κάθε ποινική δίωξη για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ μόλις βγει η απόφαση της πτώχευσης (ή η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας). Σε περίπτωση που ο οφειλέτης ολοκληρώσει τη διαδικασία και απαλλαγεί νόμιμα από τα χρέη του μετά την παρέλευση 1 ή 3 ετών, τότε το αδίκημα διαγράφεται τελείως (εξάλειψη του αξιοποίνου).

Καμπάνες για ΙRIS σε επιχειρήσεις

Αντιμέτωπες με πρόστιμα – φωτιά θα βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δεν θα έχουν προσαρμόσει τα συστήματά τους για να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS και δεν τα έχουν συνδέσει με την ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με νέα διάταξη στο νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομίες, οι «καμπάνες» που προβλέπονται για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν συνδέσει τις ταμειακές με τα POS επεκτείνονται και σε όσες δεν θα έχουν συμμορφωθεί στις νέες υποχρεώσεις με την εφαρμογή του IRIS. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 20.000 ευρώ για εκείνες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% όταν οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Σε όσες δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του μέτρου επιβάλλονται «καμπάνες» 200.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην ίδια πενταετία το πρόστιμο αυξάνεται στο ποσό των 300.000 ευρώ.

Ο Αντ. Καμάρας στην Παγκόσμια Τράπεζα

Ο Αντώνης Καμάρας ορίστηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ήδη στενής συνεργασίας της Ελλάδας με την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και την ευρύτερη ενίσχυση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στη χώρα προς όφελος της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. Ο Αντώνης Καμάρας σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Connecticut College (ΒΑ) και Πολιτική Φιλοσοφία και Διεθνή Πολιτική Οικονομία στην LSE (MSc, MPhil αντίστοιχα) και έχει σημαντική εμπειρία στα θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και σε ζητήματα σύνδεσης της επιχειρηματικής με την επιστημονική κοινότητα.

Η Meta κέρδισε δίκη στις ΗΠΑ

Η Meta κέρδισε προσφυγή βάσει αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που είχε ασκήσει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), η οποία απείλησε να σπάσει σε κομμάτια την εταιρεία. Δικαστήριο έκρινε ότι ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει δημιουργήσει μονοπώλιο κατά παράβαση της νομοθεσίας. Η απόφαση σηματοδοτεί σημαντικό πλήγμα στις προσπάθειες της FTC να περιορίσει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Η υπηρεσία είχε προσπαθήσει να αναγκάσει την εταιρεία τεχνολογίας αξίας 1,5 τρισ. δολαρίων να ακυρώσει τις εξαγορές της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp και της εφαρμογής κοινής χρήσης φωτογραφιών Instagram. Το ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον συμφώνησε με το επιχείρημα της Meta ότι η εταιρεία ανταγωνιζόταν υπηρεσίες όπως το YouTube και το TikTok της Google, τις οποίες η FTC δεν είχε συμπεριλάβει στον ορισμό της «προσωπικής κοινωνικής δικτύωσης».