Εξι μήνες είναι καγκελάριος ο Φρίντριχ Μερτς, μετά την πρόωρη διάλυση του τρικομματικού συνασπισμού του προκατόχου του Ολαφ Σολτς πριν από έναν χρόνο. Ο Σοσιαλδημοκράτης Σολτς είχε αντέξει τριάμισι χρόνια. Πόσο θα αντέξει η κυβέρνηση Μερτς; Το ερώτημα αυτό τίθεται από το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά την ανταρσία της νεολαίας του κόμματος του Μερτς CDU εναντίον των σχεδίων του κυβερνητικού συνασπισμού για το συνταξιοδοτικό.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός του καγκελαρίου Μερτς [Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD)] έχει πλειοψηφία 12 εδρών στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Υπό κανονικές συνθήκες, πλειοψηφία ικανή για τη διακυβέρνηση της χώρας από τον καγκελάριο Μερτς. Αλλά μία ομάδα 18 νέων βουλευτών του CDU/CSU σήκωσαν αντάρτικο και απειλούν να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την εγγύηση των συντάξεων. Χωρίς αυτούς, όχι μόνο χάνεται η πλειοψηφία της κυβέρνησης στην Μπούντεσταγκ για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά ο Μερτς θα βρεθεί ενώπιον σοβαρής κυβερνητικής κρίσης.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η διάταξη του κυβερνητικού νομοσχεδίου που εγγυάται έως το 2031 το σημερινό επίπεδο συντάξεων στο 48% του προηγούμενου εισοδήματος του ασφαλισμένου. Για τον κυβερνητικό εταίρο του Μερτς, τους Σοσιαλδημοκράτες, και την υπουργό Εργασίας Μπέρπμελ Μπας που είναι και συμπρόεδρος του SPD, η εγγύηση του επιπέδου των συντάξεων είναι κομβικό ζήτημα. Και το 48% είναι το κατώτατο δυνατό όριο. Αυτό δεν το αποδέχονται όμως οι νέοι βουλευτές της Χριστιανικής Ενωσης που φοβούνται ότι η επέκταση της εγγύησης πέραν του 2031 θα κοστίσει 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, επιβαρύνοντας τις νεότερες γενιές.

Βάθυνε την κόντρα

Στο συνέδριο της Ενωσης Νέων (JU) του CDU, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Φρίντριχ Μερτς εξήγησε ότι θα αποφασιστεί στη σχετική επιτροπή τι θα γίνει μετά το 2031. Ωστόσο, όχι μόνο δεν έκαμψε τις αντιστάσεις, αλλά βάθυνε ακόμα περισσότερο την κόντρα με τους διαφωνούντες στο κόμμα του. Η Νεολαία του CDU, που κινείται δεξιότερα από την ηγεσία του κόμματος και στήριξε εσωκομματικά τη δεξιά στροφή με τον Φρίντριχ Μερτς, περίμενε να ταχθεί με το μέρος της ο καγκελάριος. Αλλά αυτός ξεκαθάρισε ότι δεν θα συγκρουστεί με τον κυβερνητικό του εταίρο. «Δεν εκπροσωπώ πλέον την αντιπολίτευση. Είμαι ο επικεφαλής της κυβέρνησης και πρέπει να διασφαλίσω ότι θα παραμείνει ενωμένη» είπε ο Μερτς το βράδυ της Κυριακής στο πρώτο πρόγραμμα (ARD).

Οι Σοσιαλδημοκράτες απορρίπτουν οποιαδήποτε αλλαγή στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αλλά και οι νέοι «αντάρτες» του CDU/CSU εμμένουν στις ενστάσεις τους. «Η Ενωση Νέων έχει καταστήσει σαφές ότι υποστηρίζει τη θέση της Ομάδας Νέων στην Ομοσπονδιακή Βουλή», δήλωσε ο Γιοχάνες Βίνκελ, πρόεδρος της οργάνωσης νεολαίας του CDU/CSU, στην εφημερίδα «Φρανκφούρτερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ».

Ρητορικό ερώτημα

Η αντιπαράθεση για το συνταξιοδοτικό κλιμακώνεται απειλώντας τη συνοχή της κυβέρνησης Μερτς. Ο καγκελάριος απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια για κυβέρνηση μειοψηφίας σε περίπτωση κατάρρευσης του κεντροδεξιού συνασπισμού. «Από την πλευρά μου, αυτό αποκλείεται» είπε χθες σε συνέδριο της εφημερίδας «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ». «Πιστεύει κανείς σοβαρά ότι μπορούμε στην Μπούντεσταγκ να παραγάγουμε νομοθετικό έργο με μεταβαλλόμενες πλειοψηφίες;» αναρωτήθηκε ο Μερτς. Το ερώτημα ήταν ρητορικό και η απάντηση για τη Γερμανία είναι αρνητική. Εκείνο που μένει στον Μερτς είναι να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για να εκβιάσει τους «αντάρτες» του κόμματός του. Αυτό για τον καγκελάριο είναι το έσχατο μέσο.