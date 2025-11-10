Μόλις το 18% των Γερμανών θα ενέκρινε ενδεχόμενη απόφαση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να διεκδικήσει εκ νέου την καγκελαρία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έρευνα του Ινστιτούτου Forsa, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του δικτύου RTL, δείχνει ότι το 73% των ερωτηθέντων δεν θα επικροτούσε μια τέτοια απόφαση του επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) να είναι εκ νέου υποψήφιος στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), το 41% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση των 1.002 πολιτών δηλώνει αντίθετο σε ενδεχόμενη προσπάθεια του Μερτς να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στην καγκελαρία. Αντίθετα, το 47% θα στήριζε μια τέτοια επιλογή.

Όσον αφορά την ηλικία του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος αύριο, Τρίτη, συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής, το 52% των ερωτηθέντων θεωρεί πως θα ήταν προτιμότερο η χώρα να έχει έναν νεότερο καγκελάριο.