Στα χέρια των κομμάτων βρίσκονται, εξ όσων μαθαίνω, τα αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των επικεφαλής τριών συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών που είχε εκδώσει ο Νικήτας Κακλαμάνης, με την ελπίδα να επιτευχθεί συναίνεση για την εκλογή τους. Θυμίζω ότι οι τρεις Ανεξάρτητες Αρχές που οι θητείες των προέδρων τους έχουν λήξει είναι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και ο Συνήγορος του Πολίτη, όπου ο Ανδρέας Ποττάκης παραμένει μέχρι νεωτέρας καθώς η πρώτη απόπειρα αντικατάστασής του απέτυχε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Οι πληροφορίες μου λένε ότι για το καθένα από τα τρία πόστα έχουν κατατεθεί 20 έως 25 αιτήσεις, ενώ ορισμένοι από τους ενδιαφερομένους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τις τρεις Αρχές. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων είναι δικαστές, νομικοί με εμπειρία σε δημόσιους φορείς και καθηγητές, ενώ για την ΑΔΑΕ και την ΑΠΔΠΧ έχουν δηλώσει υποψηφιότητα και νυν μέλη των ΔΣ, όπως και άνθρωποι με συναφές αντικείμενο σε άλλους φορείς ή εταιρείες. Οι ίδιες πληροφορίες μου λένε, πάντως, πως στα ονόματα που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται συνταξιούχοι δικαστές που έχουμε δει να χειρίζονται πολύ μεγάλες υποθέσεις (π.χ. Χρυσή Αυγή, Novartis κ.ά.). Ενώ για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη παραμένει υποψήφιος ο καθηγητής πολιτικός επιστήμονας Δημήτρης Σωτηρόπουλος, που είχε προταθεί από την κυβέρνηση στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής το περασμένο καλοκαίρι και είχε απορριφθεί από την αντιπολίτευση.

Σε αναμονή για «Φραπέ» και «Χασάπη»

Η εβδομάδα του «Φραπέ» και του «Χασάπη» ξεκινά σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή. Θα προηγηθούν, σήμερα, οι καταθέσεις του διευθυντή Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνη Τασούλη, αλλά και της Ζωής Πολιτόπουλου, υπαλλήλου του Οργανισμού. Ενώ αύριο ακολουθούν οι καταθέσεις των αντιπεριφερειαρχών Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη και Μαρίας Λιόνη. Πολιτικά, αλλά και από άποψη… θεάματος, όλοι περιμένουμε τις καταθέσεις την Πέμπτη των δύο Κρητικών με τα παρατσούκλια που έμαθε όλη η Ελλάδα από τις επισυνδέσεις της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παραδόξως, οι δύο μάρτυρες, οι κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης και Ανδρέας Στρατάκης, έχουν υπολογιστεί από το προεδρείο να καταθέσουν την ίδια μέρα, παρότι έχουν πάρα πολλά να πουν και πολλές ερωτήσεις να δεχτούν. Εκτός αν – όπως μου έλεγε πονηρεμένος κοινοβουλευτικός – τους έβαλαν την ίδια μέρα υπολογίζοντας πως οι μάρτυρες, δεδομένου ότι εμπλέκονται στη δικαστική έρευνα, θα επικαλεστούν το δικαίωμα που τους δίνει η πολιτική δικονομία για να αποφύγουν τις απαντήσεις…

Νέος έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Τελευταίος δημόσιος φορέας που φέρεται ότι δέχτηκε την επίσκεψη κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), η οποία ερευνήθηκε παράλληλα με τρεις γνωστές ιδιωτικές εταιρίες, με αντικείμενο τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε πλήθος κοινοτικά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες (και δημοσίευμα του ιστοτόπου Inside Story) η έρευνα αφορά τον διαγωνισμό της «ευφυούς γεωργίας» που χρηματοδοτείται από κονδύλια της ΕΕ και διεξήχθη από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό οι υπηρεσίες της να υπαχθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο διαγωνισμός, που ακυρώθηκε το 2019 από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επαναπροκηρύχθηκε το 2022, με τελική ανάδοχο μια σύμπραξη του ΟΤΕ και της Neuropublic, του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση είχε προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση της Εθνικής Ενωσης Συνεταιρισμών, μεταξύ άλλων για το κόστος των 45 εκατ. ευρώ που θα εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εξού και η EPPO έχει αρμοδιότητα ελέγχου, στα απόνερα και της έρευνάς της για τα αγροκτηνοτροφικά κονδύλια… Και όχι μόνο…

Θετικές εντυπώσεις από την Γκίλφοϊλ

Το έχουμε ξαναπεί ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με το ανοικτό και κοινωνικό προφίλ της, φέρνει διαφορετικό αέρα στα διπλωματικά. Διόλου τυχαία, λοιπόν, η πλατφόρμα «People of Greece», η οποία τρέχει δικές της μετρήσεις τάσεων της κοινής γνώμης, έθεσε σε συμμετέχοντες στην τελευταία έρευνάς της το ερώτημα αν έχουν θετική ή αρνητική εντύπωση για τη νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ. Και δεν με εξέπληξε καθόλου ότι η πλειοψηφία (το 46%) απάντησε ότι η εντύπωση είναι θετική.

Ο «πολιτικός αγώνας» της Καρυστιανού

«Ο αγώνας μου είναι πολιτικός», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας σε εκδήλωση για τα Τέμπη στην Πάρο, κάνοντας λόγο για μετατροπή του πένθους σε «αφύπνιση» και «πολιτική συνείδηση». Ο αγώνας για τα Τέμπη πλέον δεν ανήκει μόνο στους πενθούντες, τόνισε, λέγοντας «πως είναι αγώνας όλων των Ελλήνων προκειμένου να έχουμε ένα κράτος δικαίου» και κατηγόρησε σύσσωμο το πολιτικό σύστημα για εμπέδωση της ατιμωρησίας, κάνοντας λόγο για ένα «διεφθαρμένο σύστημα αμοιβαίας κάλυψης, όπου όλοι συγκάλυπταν όλους». Ολα αυτά, βεβαίως, δεν συνεπάγονται ίδρυση κόμματος κ.λπ., αλλά έκανε και η ίδια σαφές πως ο λόγος της έχει πλέον στόχευση πολιτική. Το αν και πώς θα μετουσιωθεί αυτό σε κάτι απτό είναι άλλο ζήτημα.