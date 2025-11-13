Η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μίλησε στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση.

Στη συνέντευξη, η ίδια τόνισε τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας και τις προοπτικές των ενεργειακών συνεργασιών, δηλώνοντας: «Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να βιώσουν οι χώρες μας και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε τεράστια αποτελέσματα».

Αναφερόμενη στον ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη, η πρέσβης υπογράμμισε: «Ήταν κάτι το ιστορικό. Όπως είπα, η Αμερική επέστρεψε, κι αυτό χάρη στον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ με έστειλε εδώ, στην Ελλάδα. Με επέλεξε να έρθω στην Ελλάδα, λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζει η Ελλάδα σε αυτή την περιοχή. Και αυτό που βλέπουμε για το μέλλον της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι την Ελλάδα να γίνεται ενεργειακός κόμβος».

Η Γκίλφοϊλ σημείωσε ακόμη ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελεί κλειδί για την εθνική ασφάλεια και περιφερειακή σταθερότητα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη αντίστασης σε ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα.

Με πολύπλευρη επαγγελματική πορεία, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει ξεχωρίσει για τη δυναμική παρουσία, την αποφασιστικότητα και την ικανότητά της να χτίζει γέφυρες συνεργασίας.

Η διαδρομή της εκτείνεται από τη Δικαιοσύνη και τα Μέσα Ενημέρωσης έως την Πολιτική και την Επικοινωνία, επιβεβαιώνοντας το προφίλ μιας γυναίκας με διεθνή εμβέλεια και επιρροή. Ξεκίνησε ως εισαγγελέας, χειριζόμενη πολύκροτες υποθέσεις, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε μπροστά από τις κάμερες ως νομική αναλύτρια σε μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, καθιερώνοντας τη ρητορική δεινότητα και μαχητική φωνή της.

Το 2018, εντάχθηκε στην εκστρατεία επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνοντας καίριο ρόλο ως ανώτερη σύμβουλος και επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών.