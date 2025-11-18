Μας έκανε σοφότερους η «Μπεν Χουρ» συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου; Οχι, φυσικά. Ποιος ήταν λοιπόν ο πραγματικός λόγος που αποφάσισε να βγει μπροστά, μια διαδικασία που δεν του είναι ευχάριστη, και να επαναλάβει τα ήδη γνωστά; Μα φυσικά ο εξευμενισμός των οπαδών του Παναθηναϊκού. Ο Γιάννης Αλαφούζος τρόμαξε από την οργή και κάποιες πρωτοβουλίες των φίλων των Πράσινων για να τον απομακρύνουν από την ηγεσία του ιστορικού κλαμπ. Βλέποντας πια την Ιθάκη στον ορίζοντα, την ολοκλήρωση του νέου γηπέδου που θα αποτελέσει τον ισχυρό καταλύτη για να ανέβει επίπεδο ο Παναθηναϊκός, οικονομικά και αγωνιστικά, θεωρεί άδικο να αποπεμφθεί και να αφήσει να πάει στράφι τόση προσπάθεια. Και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ακόμη κι αν αποφασίσει μετά το 2027 να πουλήσει τις μετοχές του, άλλη αξία θα έχουν με το γήπεδο.

Στο κατακάθι της συνέντευξης δύο σημεία προκαλούν τα περισσότερα σχόλια. Το πρώτο έχει σχέση με την παρακαταθήκη που θα αφήσει, η οποία όπως είπε, είναι η αποτροπή να υποβιβαστεί ο Παναθηναϊκός στην 4η κατηγορία. Και έχει δίκιο. Οσους τίτλους κι αν έπαιρνε ύστερα από χρόνια το Τριφύλλι ο λεκές του υποβιβασμού δεν θα καθάριζε ποτέ. Φανταστείτε τον κάποτε Panathinaikos, την ομάδα του ενός τελικού και των δύο ημιτελικών της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης να παίζει σε ξερά γήπεδα και να παλεύει για την άνοδο. Επιτυχία δεν είναι μόνο τα τρόπαια, είναι και η διατήρηση της παράδοσης που είναι ίσως πιο σημαντική γιατί ακολουθεί το κλαμπ όσα χρόνια κι αν περάσουν. Ισως κάποιοι να θεωρούν υπερβολικό το σενάριο του υποβιβασμού, όπως το θεωρούσαν κάποτε οι φίλοι των Ρίβερ Πλέιτ, Μαρσέιγ, Κορίνθιανς, Σάλκε, Γιουβέντους και φυσικά της ΑΕΚ.

Το δεύτερο σημείο της «Μπεν Χουρ» συνέντευξης που προκαλεί εντύπωση έχει σχέση με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από τον πάγκο του Παναθηναϊκού έχουν περάσει γίγαντες, κολοσσοί, παγκόσμιας κλάσης προπονητές. Ο Μπόμπεκ, ο Γκούτμαν, ο Πούσκας, ο Γκόρσκι, ο Πεζάολα, ο Κόβατς, ο Μπένγκσον, ο Οσιμ, ο Ζάετς, ο Γκμοχ και ποτέ κανείς από το πράσινο περιβάλλον και πολύ περισσότερο ο «Καπετάνιος» (ένας είναι ο «Καπετάνιος») δεν τους είχε αφιερώσει ούτε δευτερόλεπτο μετά την αποχώρησή τους. Ποια ήταν η προσφορά του Σερβοέλληνα στον Παναθηναϊκό και πρέπει να ταλαιπωρεί τα εγκεφαλικά μας κύτταρα κάθε τρεις και λίγο; Ακόμα και ο διάττων αστέρας Χουάν Ραμόν Ρότσα άφησε πίσω του πέντε κούπες, μια συμμετοχή σε ημιτελικά Τσάμπιονς Λιγκ και την ιστορική νίκη επί του Αγιαξ στο Αμστερνταμ. Αν ο Γιοβάνοβιτς καθορίζει το σημερινό μέγεθος του Παναθηναϊκού τότε οι Πράσινοι έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.