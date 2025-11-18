Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω του κατασκευαστικού βραχίονά της ΤΕΡΝΑ, υπέγραψε στις 15 Νοεμβρίου 2025 Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Ukrhydroenergo. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της Ουκρανίαας. Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως της μεγαλύτερης και πλέον αξιόπιστης εταιρείας υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη, με τεχνογνωσία που αναγνωρίζεται διεθνώς. Η συμφωνία με την Ukrhydroenergo δίνει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τη δυνατότητα να αρχίσει τη δραστηριότητά της σε μια αγορά που παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ανάγκες υποδομών στην Ευρώπη. Η είσοδος του Ομίλου στην ουκρανική αγορά γίνεται μέσω συνεργασίας με έμπειρο τοπικό εταίρο και την κορυφαία εταιρεία υδροηλεκτρικών έργων της χώρας, περιορίζοντας σημαντικά το ρίσκο σε μεγάλο βαθμό επιπλέον.

Ταυτόχρονα, ο Ομιλος ξεκινά την παρουσία του στην Ουκρανία μέσω μεγάλων αλλά και ιδιαίτερα εξειδικευμένων έργων υποδομής, τα οποία του εξασφαλίζουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το ότι τα έργα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο επιτρέπει τη δημιουργία ουσιαστικών υπεραξιών κατά τη μελλοντική ωρίμανσή τους στο άμεσο διάστημα. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ/MW, στα ίδια επίπεδα με την Αμφιλοχία, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, ειδικά για έργα με διάρκεια ζωής άνω των 100 ετών. Η αγοραία αξία συγκρίσιμων έργων υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ/MW. Ανάπτυξη και υλοποίηση από κοινού:

Αντλησιοταμιευτικός σταθμός Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage).

Νέο αντλιοστάσιο ισχύος 220 MW (New Pumping Station).

Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Τα δύο παραπάνω έργα, που βρίσκονται στη Δυτική Ουκρανία, είναι εκείνα που θα υλοποιηθούν κατ’ αρχάς στο πλαίσιο του MoU, ενώ εξετάζονται παράλληλα και άλλες ευκαιρίες σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα της χώρας.

Στρατηγική σημασία

Η Ukrhydroenergo είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία και ανήκει κατά 100% στο κράτος. Η ΤΕΡΝΑ, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, διαθέτει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύνθετων ενεργειακών υποδομών και ειδικότερα έργων αντλησιοταμίευσης. Σήμερα υλοποιεί το σύστημα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα.

Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα υλοποιήσει στην Ουκρανία η ΤΕΡΝΑ θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

Τα έργα αναμένεται να λάβουν ουσιαστική υποστήριξη από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ρυθμιστικής βοήθειας. Παράλληλα, η ουκρανική κυβέρνηση προβλέπεται να διαμορφώσει ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για επενδυτές, λόγω των σημαντικών αναγκών που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν στο επόμενο διάστημα χωρίς καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την τοποθέτηση ιδίων κεφαλαίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χρειάζεται πρώτα ξεκάθαρη εικόνα σε σειρά ζητημάτων, όπως το ρυθμιστικό και το λειτουργικό πλαίσιο αλλά και η χρηματοδοτική δομή, ώστε να διασφαλιστούν η απόδοση και η ασφάλεια της επένδυσης, σε επίπεδα υψηλότερα από αντίστοιχες τοποθετήσεις στην Ελλάδα. Τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν από τη ΓΕΚ, εφόσον ληφθεί η απόφαση, θεωρούνται διαχειρίσιμα μέσω ταμειακών ροών και διαθεσίμων της εταιρείας.