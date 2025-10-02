Μετά την πρωτοφανή ζήτηση για το επταετές ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο υπερκαλύφθηκε 2,4 φορές, η ρευστότητα του Ομίλου ξεπερνά πλέον τα 2 δισ. ευρώ. Το ισχυρό αυτό ταμειακό απόθεμα δίνει τη δυνατότητα για χρηματοδότηση νέων παραχωρήσεων, επιτάχυνση υλοποίησης έργων και στήριξη στρατηγικών συνεργασιών στο πλαίσιο του επενδυτικού του σχεδίου.

Με την ισχυρή ρευστότητα και τη στρατηγική επιλογή σε έργα-ορόσημα και ενεργειακές συμμαχίες, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σχεδιάζει την επόμενη φάση ανάπτυξης με έμφαση σε μακροχρόνιες αποδόσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ομιλος εξετάζει την προώθηση τριών μεγάλων έργων υποδομών – το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά του ΒΟΑΚ, την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης και τη σήραγγα στον Υμηττό – ενώ παράλληλα δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του ενεργειακού deal με τη Motor Oil.

Το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά του ΒΟΑΚ

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει κερδίσει τον διαγωνισμό για το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά, μήκους 157 χιλιομέτρων, με σύμβαση παραχώρησης 1,8 δισ. ευρώ. Η σύμβαση έχει ήδη κυρωθεί από τη Βουλή και εκκρεμεί η έναρξη της παραχώρησης, με στόχο η διαδικασία να «τρέξει» μέχρι το τέλος του χρόνου. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων πέντε αφορούν την περίοδο μελετών και κατασκευών. Στις συζητήσεις περιλαμβάνεται και η δυνατότητα προαίρεσης για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά, ενώ αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν συνέργειες με άλλους ομίλους.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου, μετά και την ένταξη της Εγνατίας Oδού, συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων του Βορείου Οδικού Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και της Αττικής oδού, προσεγγίζει τα 2.000 χλμ. Είναι από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια αυτοκινητοδρόμων στη χώρα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης

Εργο-κλειδί για την αποσυμφόρηση του Λεκανοπεδίου θεωρείται η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης. Η παρέμβαση προβλέπει κλειστό αυτοκινητόδρομο 3,8 χλμ. που θα συνδέει την Αττική Οδό με τον ανισόπεδο κόμβο Καλυφτάκη. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί με ανάδοχο το σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΑΚΤΩΡ, ωστόσο το έργο έχει παγώσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το υπουργείο Υποδομών έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης, επαναφέροντάς το στο τραπέζι με αφορμή τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική.

Η σήραγγα του Υμηττού

Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει υποβάλει πρόταση για τη διάνοιξη σήραγγας στον Υμηττό, η οποία θα επεκτείνει την Αττική Οδό προς την Ηλιούπολη. Η εταιρεία έχει καταθέσει και εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση για το Δημόσιο. Αν και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιολόγησης, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί πράσινο φως για την υλοποίηση.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο Ομιλος που διατηρεί ηγετική θέση στις υποδομές της χώρας, στο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2024 – Ιουνίου 2025 κατέγραψε πωλήσεις 4 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 550 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +35%.

Η συμμαχία με Motor Oil στην ενέργεια

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα της ενέργειας, όπου προχωρά η συνεργασία με τη Motor Oil. Το σχέδιο προβλέπει τη σύμπραξη ΗΡΩΝ – NRG, που θα ενσωματώσει τις μονάδες φυσικού αερίου των δύο ομίλων. Η αποτίμηση του νέου σχήματος φτάνει τα 1,4 δισ. ευρώ και στόχος είναι έως τις αρχές του 2026 να έχει διαμορφωθεί μια νέα ισχυρή οντότητα στην αγορά.