Η αναμόχλευση της ιστορίας του παιδοβιαστή χρηματιστή Τζέφρι Επστιν και η πολυσυζητημένη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι ενοχλούν ιδιαίτερα τους υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου στο κίνημα Make America Great Again, διαμορφώνοντας ένα αρνητικό κλίμα για εκείνον. Πριν από λίγες ημέρες προειδοποίησε σε συνέντευξή του στην παρουσιάστρια του Fox News Λόρα Ινγκραμ: «Μην ξεχνάτε, το MAGA ήταν δική μου ιδέα. Ξέρω καλύτερα από τον καθένα τι θέλουν οι άνθρωποι του MAGA».

Είναι εν μέρει αλήθεια: πριν από μία δεκαετία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δανείστηκε το σύνθημα του Ρόναλντ Ρίγκαν «να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη» και το μετέτρεψε στο κίνημα γνωστό ως ΜΑGA που διαμορφώθηκε από εθνικιστικές, λαϊκιστικές και ξενοφοβικές ομάδες. Αλλά δεν είναι πλέον σαφές ότι ο Τραμπ είναι ικανός να ελέγξει το δημιούργημά του, γράφει η «Repubblica», «ως άλλος Φρανκενστάιν που δεν μπορεί να ελέγξει το τέρας που έφτιαξε».

Η Ινγκραμ τον είχε ρωτήσει για την υποστήριξή του στην εισδοχή εκατοντάδων χιλιάδων κινέζων φοιτητών στις ΗΠΑ και αν ήταν μια «στάση υπέρ του MAGA» ή μια προδοσία της υπόσχεσής του να σκληρύνει τις πολιτικές μετανάστευσης. «Θέλω να μπορώ να τα πηγαίνω καλά με τον κόσμο», απάντησε ο πρόεδρος. Η συζήτηση αυτή πυροδότησε μια εξέγερση μεταξύ των υποστηρικτών του, περίπου την ίδια εποχή που η επαναλειτουργία της κυβέρνησης επέτρεψε στους Δημοκρατικούς (και σε μερικούς Ρεπουμπλικανούς) στη Βουλή των Αντιπροσώπων να αναστήσουν το φάντασμα του Τζέφρι Επστιν, του εκατομμυριούχου παιδεραστή και πρώην φίλου του προέδρου, του οποίου η σκιά τον στοιχειώνει εδώ και χρόνια. Και τα δύο λάθη ήταν αρκετά για να αποδείξουν ότι η υποστήριξη των ένθερμων οπαδών του φαίνεται να διασπάται σε πολλαπλά μέτωπα.

Η συγκολλητική ουσία

Το βασικό ζήτημα πηγάζει από κατηγορίες εναντίον του Τραμπ για προδοσία του συνθήματος «Πρώτα η Αμερική», που αποτελεί την κύρια συγκολλητική ουσία του κινήματος MAGA. Μερικές από τις πιο εξέχουσες φωνές στο στρατόπεδό του, από την ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ μέχρι τον εθνικολαϊκιστή ιδεολόγο Στιβ Μπάνον, έχουν επικρίνει την κυβέρνησή του ότι επικεντρώνεται σε διεθνή θέματα και παραμελεί εσωτερικές υποθέσεις. Η επίθεση σε τρεις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν τον Ιούνιο είχε προκαλέσει την πρώτη αψιμαχία. Στη συνέχεια ήρθε η εμμονή του Τραμπ με την κατάκτηση του Νομπέλ Ειρήνης, η διάσωση του Χαβιέ Μιλέι στην Αργεντινή και η σειρά επιθέσεων στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρεται ότι διακινούσαν ναρκωτικά. Το άλλο σημαντικό μέτωπο είναι τα έγγραφα Επστιν, αυτά τα ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του χρηματιστή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το 2019 σε κελί φυλακής εν αναμονή δίκης για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στην κατοχή της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, η οποία υποσχέθηκε να τα δημοσιεύσει μέχρι που άλλαξε γνώμη τον περασμένο Ιούλιο, προς μεγάλη απογοήτευση του κινήματος MAGA.

«Οταν προστατεύουν τους παιδεραστές, όταν σπαταλούν τον προϋπολογισμό μας, όταν ξεκινούν πολέμους στο εξωτερικό, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να τους υποστηρίξω», δήλωσε αυτήν την εβδομάδα στο CNN ο βουλευτής Τόμας Μάσι, ένας αντισυμβατικός Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι. «Και στην πολιτεία μου, ο λαός συμφωνεί μαζί μου».

Η παγίδα και οι «ηλίθιοι»

Ο Δημοκρατικός βουλευτής της Καλιφόρνιας Ρο Κάνα ζητεί τη δημοσιοποίηση των εγγράφων Επστιν και δεκάδες Ρεπουμπλικανοί αναμένεται να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Ανάμεσά τους είναι μέλη της σκληροπυρηνικής πτέρυγας του κόμματος και, ως εκ τούτου, και κάτοικοι του σύμπαντος του MAGA. Η ψηφοφορία στη Βουλή αναμένεται να γίνει σε λίγες ημέρες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι «μόνο ένας πολύ κακός, ή ηλίθιος, Ρεπουμπλικανός θα έπεφτε στην παγίδα» να απαιτήσει τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που αφορούν τον Επστιν.

«Φαίνεται ότι όλοι διαφωνούν στον κόσμο του MAGA», γράφει ο Μπεν Ντόμενεκ στην αμερικανική έκδοση του συντηρητικού περιοδικού «Spectator», που εκφράζει τον συντηρητικό κόσμο της Ουάσιγκτον, αναφερόμενος στη σύγκρουση της Ρεπουμπλικανής Μάρτζι Τέιλορ Σμιθ με τον Τραμπ, αλλά και τη σύγκρουση για το Ισραήλ μεταξύ της podcaster Κάντας Οουενς και της οργάνωσης Turning Point, που ιδρύθηκε από τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από μερικούς μήνες. Αναφέρει επίσης και τη διαμάχη που ξέσπασε μετά τη συνέντευξη του πιο διαβόητου νεοναζί των ΗΠΑ, του Νικ Φουέντες, από τον ραδιοφωνικό παραγωγό Τάκερ Κάρλσον, που είχε επιπτώσεις σε έναν από τους πνευματικούς πυλώνες του τραμπισμού στην Ουάσιγκτον, του Ιδρύματος Heritage, το οποίο έχει βυθιστεί σε κρίση λόγω της υποστήριξης του προέδρου του στον Κάρλσον.

Η τριπλή ήττα

Δεν είναι σαφές εάν η καταιγίδα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ (η οποία περιλαμβάνει την ήττα του κόμματός του στις πρόσφατες εκλογές στη Νέα Υόρκη, τη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ και τον σκεπτικισμό του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη συνταγματικότητα των δασμών του) θα οδηγήσει στο να εγκαταλείψει ο δημιουργός του το δημιούργημά του, το MAGA. Ακόμα λιγότερο σαφές είναι εάν αυτό θα τον επηρεάσει στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026.